Yüzlerce liralık borç için Türkiye’ye elektrik teklif ettiler

Türkiye ile Bulgaristan arasında üç yıl önce imzalanan 13 yıllık doğal gaz tedarik anlaşmasında yaşanan kriz, yeni formüllerle aşılmaya çalışılıyor. Bulgaristan'ın BOTAŞ'a olan ve ödenemeyen 360 milyon euroluk borcu için masaya "elektrik takası" ve bölgesel yeni bir iletim hattı projesi geldi.