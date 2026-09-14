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Kaynak: İHA

Körfez İlimtepe Mesire Alanı, bu yıl 31’incisi düzenlenen Kadırga Şenliği’nde yüzlerce Karadenizliyi ağırladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Karadenizliler Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen programda müzik, horon ve yöresel kültürün renkli örnekleri bir araya geldi.

Çocuklar için oyun alanlarının da kurulduğu şenlikte aileler gün boyunca müzik eşliğinde eğlendi. Vatandaşlar horon ve halaylarla şenliğin coşkusunu doyasıya yaşadı.

31. Kadırga Şenliği’ne, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Veysel Tipioğlu ve Cemil Yaman, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Nurettin Okudan ve çok sayıda Karadenizli katıldı.



Kadırga Şenliği’nde vatandaşlara hitap eden Başkan Büyükakın, bu tür geleneksel buluşmaların birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirtti. Büyükakın, "Herkesin huzur içinde nice buluşmalara gelmesini diliyorum. Değerli dernek başkanlarımıza ve emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu programların sayısı her geçen gün artarak devam eder. Birlik, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz, büyüyen ve güçlenen Türkiye ile beraber yoluna devam eder" dedi.