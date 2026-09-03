Bahçelievler Belediyesi, ilçe genelinde çocukları ve gençleri spora teşvik etmek, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak amacıyla yürüttüğü sosyal projelerine ara vermeden devam ediyor. Belediye tarafından her ay düzenli olarak düzenlenen bisiklet çekilişi, bu ay da ilçe sakinleri, çocuklar ve aileler tarafından büyük bir ilgi ve heyecanla karşılandı.

Çocukların fiziki gelişimlerine katkı sağlamayı ve kent yaşamında çevre dostu ulaşım bilincini oluşturmayı hedefleyen bu anlamlı etkinlik, mahalle kültürünü ve komşuluk ilişkilerini de pekiştiren coşkulu bir törene dönüştü.

Sosyal medya platformları üzerinden dijital ortamda gerçekleştirilen başvuruların ardından, noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde yapılan kura çekimiyle belirlenen şanslı çocuklar, aileleriyle birlikte hediyelerini teslim almak üzere tören alanını doldurdu. Etkinlik boyunca miniklerin yüzündeki tebessüm ve yaşadıkları haklı gurur, ailelerin memnuniyetiyle birleşerek renkli görüntülere sahne oldu.

Dağıtım töreninde vatandaşlara seslenen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, çocukların ve gençlerin fiziksel aktivitelerini artırmayı her zaman öncelikli bir belediyecilik anlayışı olarak gördüklerini vurguladı.

Konuşmasında bugüne kadar gerçekleştirilen dağıtım rakamlarına da değinen Başkan Bahadır, Bahçelievler’de çocuklarımıza ve gençlerimize altı bin yedi yüz sekiz yüzlerde bisiklet dağıttık diyerek sözlerini sürdürdü. Buradaki temel çıkış noktalarının çocukların küçük yaşlardan itibaren spora alışması, sporu bir yaşam biçimi haline getirmesi ve yetişkinlerin de günlük hayatlarında daha fazla hareket etmesi olduğunu belirtti.

Türkiye’nin geleceği için gece gündüz çalıştıklarının altını çizen Bahadır, geleceğin teminatı olan gençlerin ve çocukların artık fosil yakıtlardan, mazottan ve benzinden uzak durması gerektiğini ifade etti. Günümüzde elektrikli araç teknolojilerinin geliştiğini ancak elektrikli ulaşımın yanında en sağlıklı ve en çevreci alternatifin bisiklet olduğunu dile getiren Başkan Bahadır, bu vizyonla hareket ederek böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini aktardı. Törenin sonunda bisiklet kazanan tüm çocukları tebrik eden Bahadır, kazanan arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun, kazasız belasız sürüşler diliyorum diyerek sözlerini tamamladı.

Çekilişte oğlu bisiklet kazanmaya hak kazanan bir veli, yaşadıkları mutluluğu ve heyecanı tören alanındaki katılımcılarla paylaştı. Belediye etkinliklerini uzun zamandır yakından takip ettiklerini belirten duyarlı baba, çekiliş duyurularını Instagram üzerinden gördüklerini ve şanslarını denemek için defalarca başvurduklarını söyledi. İlk başvurularda çıkmamasına rağmen umutlarını kaybetmediklerini ve son çekilişte müjdeli haberi aldıklarını ifade etti.

Bizzat yanında bulunan oğlunun haberi aldığı anda adeta havalara uçtuğunu belirten aile yakını, kura sonuçları açıklandığında şehir dışında tatilde olduklarını, ancak bu büyük sürpriz üzerine tatillerini yarım bırakarak bisikleti teslim almak için hemen İstanbul'a geldiklerini aktardı. İki erkek çocuk babası olduğunu ve her ikisinin de tam bir bisiklet tutkunu olduğunu vurgulayan vatandaş, her hafta sonu çocuklarını bisiklete bindirmek için bizzat kendisinin götürdüğünü dile getirdi.

Çocuklarından birinin önceden bisikleti olduğunu fakat diğerinin olmadığını söyleyen baba, bu çekiliş sayesinde iki kardeşin de bisiklet sahibi olduğunu belirterek belediye başkanı ve tüm çalışanlara teşekkürlerini sundu.

Kurada adı çıkarak yeni bisikletine kavuşan miniklerin mutluluğu ise gözlerinden okunuyordu. Bisiklet kazandığını öğrendiği ilk anda büyük bir şaşkınlık ve sevinç yaşadığını belirten küçük bir çocuk, duygularını dile getirirken haberini alır almaz durumu hemen annesine ve babasına bildirdiğini söyledi. Ardından vakit kaybetmeden en yakın arkadaşına mesaj atarak durumu paylaştığını aktaran minik, arkadaşının da kendi sonuçlarına baktığında ona da bisiklet çıktığını öğrendiklerini ifade etti.

İki yakın arkadaşın aynı anda bisiklet kazanmasıyla sevinçlerinin ikiye katlandığını belirten minikler, artık her gün mahallede arkadaşlarıyla birlikte güvenle pedal çevirebilecekleri için sabırsızlandıklarını söyledi. Bahçelievler Belediyesi’nin her ay düzenli olarak sürdürdüğü bu sosyal projenin, ilçedeki diğer çocuklara da umut olmaya ve yüzleri güldürmeye devam edeceği belirtildi.