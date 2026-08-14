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Kaynak: AA

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından deniz yüzeyinde bir kişi olduğu tespit edildi. Yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalıştığı belirlenen düzensiz göçmen ekiplerce karaya çıkarıldı. Düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.