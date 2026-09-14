Piyasaya göre:

“Fed gelecek hafta kesin faiz artıracak!”

Öyle ki neredeyse karar alınmış, imzalar atılmış, geriye yalnızca açıklama kalmış gibi…

İşin komik tarafı, Amerika’dan bu büyük kesinliği yaratacak bir enflasyon verisi de gelmedi.

Aylık enflasyon yüzde 0,4, yıllık enflasyon yüzde 3,4 oldu.

Enflasyon riski elbette var.

Ama bu veri, faiz artırımı ihtimalini yüzde 90’a taşıyacak kadar şaşırtıcı değil.

Buna rağmen piyasa, Fed’in faizleri yüzde 90 ihtimalle artıracağını fiyatlıyor.

Bana göre bu hikâyenin sonunda küçük yatırımcı büyük ters köşe olacak.

Çünkü Amerika’da faiz zaten yeterince yüksek.

10 yıllık tahvil faizi yüzde 5’e dayandı.

Konut kredisi pahalı…

Şirketlerin borçlanması pahalı…

Amerikan devletinin borçlanması pahalı…

Yani Fed hiçbir şey yapmadan ekonomi zaten sıkışık.

Üstelik enflasyonu yukarı iten asıl unsur talep değil, maliyetler.

Petrol 100 doların üzerinde.

Motorinin galon fiyatı tarihte ilk kez 6 doları aştı.

Hürmüz’de taşımacılık aksıyor.

Ortada açık biçimde bir arz ve maliyet sorunu var.

Kısacası, Fed faiz artırınca Hürmüz açılmayacak.

Petrol üretimi artmayacak.

Motorin ucuzlamayacak.

Tam tersine, kredi daha da pahalılanacak.

Şirketler yatırımı azaltacak.

Tüketici daha az harcayacak.

Ekonomi iyice sıkışacak.

Yani Fed enflasyonu değil, büyümeyi vuracak!

İşte bu nedenle Fed’in gelecek hafta faiz artıracağını düşünmüyorum.

Büyük ihtimalle faizi sabit tutacak.

Evet, enflasyon riskine dikkat çekip şahin konuşacak ama faizlerle oynamayacak.

Çünkü beklemek Fed’e hem zaman hem de avantaj kazandıracak.

Faiz artırmak ise büyük ekonomik riskler almak anlamına gelecek.

Piyasa yüzde 90 ihtimalle faiz artırımına göre pozisyon alsa da Fed buna bakmayacak.

Ama bu orana güvenip pozisyon alan küçük yatırımcı büyük tuzağa düşecek.

Çünkü herkes aynı tarafa yığılmış durumda.

Dolar bu beklentiye göre alınıyor.

Tahviller bu beklentiye göre satılıyor.

Altın ise yüksek faiz ve güçlü dolar beklentisiyle baskılanıyor.

Yani piyasa yalnızca bir faiz kararı beklemiyor.

O karar kesinmiş gibi bütün parasını aynı ihtimalin üzerine yığıyor!

Asıl tehlike de burada.

Beklenti yüzde 90’a çıktığında ters kararın yaratacağı hareket çok daha sert olur.

Fed faizi değiştirmezse ilk çözülme tahvil piyasasında başlar.

Faiz artırımı bekleyerek tahvil satanlar geri dönmek zorunda kalır.

Tahvil fiyatları yükselirken getiriler hızla geriler.

Ardından dolar baskı yer.

Çünkü doların son dönemdeki gücünün önemli kısmı daha yüksek Amerikan faizi beklentisinden geliyor.

Faiz artmazsa dolar taşıyan pozisyonların cazibesi azalır.

Euro ve yen, dolar karşısında toparlanır.

Borsalarda da güçlü bir tepki görülebilir.

Çünkü yeni faiz artışı gelmemesi, şirketlerin finansman maliyetinin daha fazla yükselmeyeceği anlamına gelir.

Bitcoin gibi riskli varlıklar da rahatlar.

Ama en büyük ters köşe altında yaşanır.

Çünkü altın şu anda hem yükselen tahvil faizleri hem de güçlenen dolar tarafından sıkıştırılıyor.

Fed faizi sabit tuttuğunda bu iki baskı aynı anda çözülür.

Üstelik altını satanlar pozisyon kapatmak için yeniden alıma geçer.

Yeni alımlara bir de mecburi pozisyon kapatmaları eklenir.

Altın bu hareketlerle 5 bin doların kıyısına geliverir.

Yanlış anlaşılmasın…

Fed’in hiçbir zaman faiz artırmayacağını söylemiyorum.

Petrol aylarca yüksek kalır ve enflasyon yeniden hızlanırsa Fed daha sonra faiz artırabilir.

Ama bugün konuştuğumuz mesele, henüz alınmamış bir kararın yüzde 90 kesinlikle fiyatlanması.

Çünkü finans piyasalarında herkes aynı yöne döndüğünde risk azalmaz.

Ters köşenin yakıtı birikir!

Fed faizi değiştirmezse tahvil faizleri geriler.

Dolar baskı yer.

Borsalar ve Bitcoin rahatlar.

Altının üzerindeki kapak açılır.

Ve küçük yatırımcı olan biteni anladığında fiyatlar çoktan değişmiş olur.

Onun için;

Yüzde 90’lık ihtimale bakıp sakın gaza gelmeyin.

Çünkü piyasanın hazırladığı büyük ters köşe…

Bu kez altını satanlara gelecek!