Yeniçağ Gazetesi
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Yüzde 75 hibeli hasat bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TAKE Projesi kapsamında Aydın’ın Koçarlı ilçesinde üreticilere yüzde 75 hibeyle dağıtılan binlerce ürün tohumu berekete dönüştü. Hasat etkinliğinde üreticilerin sevinci dikkat çekti.

Kaynak: AA / İHA
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Yüzde 75 hibeli hasat bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü - Resim: 1

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projeleri, üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

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Yüzde 75 hibeli hasat bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü - Resim: 2

Bu kapsamda Aydın’ın Koçarlı ilçesinde mayıs ayında çiftçilere yüzde 75 hibeli olarak toplam 3 bin 630 kilogram ayçiçeği tohumu teslim edilmişti.

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Yüzde 75 hibeli hasat bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü - Resim: 3

Toprakla buluşturulan o tohumlar büyüme sürecini tamamladı ve Koçarlı'da coşkulu bir hasat etkinliği düzenlendi.

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Yüzde 75 hibeli hasat bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü - Resim: 4

TARIMSAL ÜRETİMDE VERİMLİLİK VURGUSU

Gerçekleştirilen hasat töreninde, tarım arazilerinin daha etkin kullanılması ve tarımsal üretim kesintisiz desteklenmesi projelerinin önemi bir kez daha gözler önüne serildi.

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Yüzde 75 hibeli hasat bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü - Resim: 5

Etkinlikte konuşan Koçarlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Selli, her daim üreticilerin yanında olduklarını vurgulayarak tarımsal üretimi artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirtti ve çiftçilere bereketli bir sezon diledi.

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Yüzde 75 hibeli hasat bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü - Resim: 6

Üreticiler ise sağlanan hibe desteğinin maliyetleri düşürmede büyük katkı sağladığını ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

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Yüzde 75 hibeli hasat bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü - Resim: 7
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