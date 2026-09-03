Domaniç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından, İl Özel İdaresi’nin yüzde 75 hibe desteği sağladığı proje kapsamında üreticilere dağıtılan aspir bitkisinin hasadı yapıldı.
Yüzde 75 hibe desteği: Tarlalar bu ürün için biçildi
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde İl Özel İdaresi’nin yüzde 75 hibe desteğiyle üreticilere dağıtılan bitkinin hasadı gerçekleştirildi. Tarımda ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla hayata geçirilen projeyle üreticilerin alternatif ürünlere yönlendirilmesi ve bölgedeki tarımsal üretimin geliştKaynak: İHA
Proje ile bölgede tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve üreticilerin yeni alternatif ürünlere yönlendirilmesi amaçlandı.
ASPİR ÜRETİMİNDE ÖNEMLİ AŞAMA GERİDE KALDI
Tarımda ürün çeşitliliğinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında yapılan hasatla birlikte aspir üretiminde önemli bir aşama daha tamamlandı.
Üreticilere sağlanan destekle alternatif tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılması ve bölgedeki üretim imkanlarının geliştirilmesi hedefleniyor.
TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK DESTEKLER SÜRECEK
Yetkililer, üreticilerin desteklenmesi ve alternatif tarımsal ürünlerin yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.
Bölgede tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin farklı ürünlere yönlendirilmesine yönelik projelerin sürdürüleceği belirtildi.