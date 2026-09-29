Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtılan badem fidanları ürün vermeye başladı. Gülnar ilçesinin Köseçobanlı Mahallesi’nde 2021 yılında dikilen fidanlardan ilk ürünler alınırken, bahçelerde ilk hasat heyecanı yaşanıyor.
Yüzde 50 hibeyle dikilmişti: 5 yıl sonra ilk hasat
Mersin’de üreticilere yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtılan badem fidanları ürün vermeye başladı. Gülnar’da 2021 yılında dikilen fidanlardan ilk ürünler alınırken, proje kapsamında kent genelinde 34 bin 204, Gülnar’da ise 23 bin 288 badem fidanının dağıtıldığı belirtildi.Kaynak: İHA
Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen “Badem Fidanı Dağıtım Projesi” kapsamında bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun badem çeşitlerinin üreticilerle buluşturulması hedefleniyor.
2021 YILINDA DİKİLEN FİDANLARDAN İLK ÜRÜN
Gülnar’ın Köseçobanlı Mahallesi’nde yaşayan Köprübaşı ailesi de proje kapsamında 2021 yılında yüzde 50 hibe desteğiyle temin ettiği badem fidanlarını yetiştirerek ilk ürünlerini almaya başladı.
Yıllar içerisinde gelişen ağaçlardan hasat yapan aile, önümüzdeki dönemlerde bahçenin önemli bir gelir kaynağı olmasını hedefliyor.
Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Ziraat Yüksek Mühendisi Aylin Kutlu, üreticilerden gelen talepler doğrultusunda yöreye uygun badem çeşitlerinin dağıtıldığını belirtti.
Kutlu, Mersin genelinde 34 bin 204, Gülnar ilçesinde ise 23 bin 288 adet badem fidanı dağıtıldığını söyledi.
Geçmiş yıllarda dağıtılan badem fidanlarının bugün hasat dönemine ulaştığını belirten Kutlu, bu yıl da yöreye uygun çeşitler esas alınarak yüzde 50 hibeli fidan dağıtımı yapılacağını ifade etti.
"BU YIL İLK HASADIMIZI YAPIYORUZ"
Badem fidanı desteğinden yararlanan Ali İhsan Köprübaşı, 2021 yılında aldıkları fidanlardan bu yıl ilk ürünleri elde ettiklerini söyledi.
Köprübaşı, “Biz fidanlarımızı 2021 yılında Büyükşehir Belediyesinden yüzde 50 hibe desteğiyle almıştık. Bu yıl ilk hasadımızı yapıyoruz” dedi.
Fidanlardan hem gelişim hem de rekolte anlamında memnun olduklarını belirten Köprübaşı, bu yıl hibe desteğinin de bulunduğunu duyduklarını ve bahçedeki eksik noktaları bu destekten yararlanarak tamamlamayı planladıklarını söyledi.
Köprübaşı, Büyükşehir Belediyesinin tarımsal desteklerinin üreticilerin mevcut işletmelerini büyütmelerine veya yeni üretim alanları oluşturmalarına katkı sunduğunu ifade etti.
"İNŞALLAH BİZE GELİR GETİRECEK"
Sevim Köprübaşı da ilk hasadın kendileri için ayrı bir heyecan olduğunu belirtti.
Köseçobanlı’daki bahçelerinde eşi ve iki çocuğuyla hasatla ilgilendiklerini anlatan Köprübaşı, “Bu ilk hasadımız. İnşallah bize gelir getirecek” ifadelerini kullandı.
MERSİN GENELİNDE 34 BİN 204 FİDAN DAĞITILDI
Proje kapsamında Mersin’in farklı bölgelerindeki iklim ve toprak koşullarına uygun badem çeşitlerinin yaygınlaştırılması, yeni badem bahçelerinin kurulmasının teşvik edilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkı sağlanması amaçlanıyor.
Bu kapsamda üreticilerin talepleri ve sahadaki ihtiyaçlar doğrultusunda yüzde 50 hibeli badem fidanı desteğinin bu yıl da sürdürülmesi planlanıyor.