Bankacılık sektöründe takipteki alacaklardaki yükseliş 2026 yılında yeni bir boyut kazandı. Önceki yıllarda daha çok tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarında görülen sorun, bu yıl itibarıyla şirketlere kaydı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, ticari ve KOBİ kredilerindeki bozulma tüketici tarafını geride bıraktı.

ŞİRKET KREDİLERİNDE SERT YÜKSELİŞ

BDDK verilerine göre son bir yılda TL cinsi taksitli ticari kredilerde takipteki alacak hacmi yüzde 122,06 artarken, KOBİ kredilerinde bu artış yüzde 120’nin üzerine çıktı. Aynı dönemde takipteki alacak oranı da ticari kredilerde 1,24 puan, KOBİ kredilerinde ise 1,41 puan yükselerek yüzde 4’ün üzerine çıktı.

Bu artışla birlikte ticari ve KOBİ kredilerinin toplam takipteki alacaklar içindeki payı da tüketici kredilerini geride bıraktı.

TOPLAM TAKİPTEKİ ALACAK 683,8 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

BDDK haftalık verilerine göre 17 Nisan itibarıyla TL cinsi kredilerde takipteki alacak hacmi 683,8 milyar liraya yükseldi. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,61’lik artış anlamına geliyor.

Alt kırılımlarda ise dikkat çeken artışlar şöyle:

Tüketici kredileri: 135,4 milyar TL (yüzde 73 artış)

İhtiyaç kredileri: 133,7 milyar TL (yüzde 73,15 artış)

Bireysel kredi kartları: 148,8 milyar TL (yüzde 88,2 artış)

Taksitli ticari krediler: 119,8 milyar TL (yüzde 122,06 artış)

KOBİ kredileri: 239,9 milyar TL (yüzde 120,33 artış)

Kurumsal kredi kartları: 26,2 milyar TL (yüzde 126,2 artış)

KOBİ’LERİN PAYI YÜZDE 35’İ AŞTI

Takipteki alacaklar içinde en büyük pay KOBİ kredilerine ait. Geçen yıl yüzde 29,40 olan KOBİ payı, bu yıl yüzde 35,1’e yükseldi. Taksitli ticari kredilerin payı da yüzde 14,57’den yüzde 17,53’e çıktı.

Tüketici kredilerinin payı ise aynı dönemde düşüş göstererek yüzde 19,81’e geriledi.

SIKI PARA POLİTİKASI ETKİSİ SÜRÜYOR

Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikası, yüksek faiz ortamını beraberinde getirirken finansmana erişimi zorlaştırdı. Uzmanlara göre bu durum, şirketlerin borç geri ödeme kapasitesini zayıflatarak takipteki alacakların artmasına yol açtı.

Özellikle Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmeler nedeniyle para politikasında kısa vadede gevşeme beklentisinin düşük olması, sorunun devam edebileceğine işaret ediyor.

BANKALARIN KARŞILIKLARI İKİYE KATLANDI

Artan riskler nedeniyle bankalar da önlemlerini artırdı. Geçen yıl nisanda 267,4 milyar lira olan takipteki alacak karşılıkları, bu yıl yüzde 97,6 artışla 528,4 milyar liraya yükseldi.

Uzmanlar, özellikle KOBİ ve ticari kredilerdeki bozulmanın hızlanmasının, mevcut yapılandırma adımlarının sınırlı etkide kaldığını gösterdiğini belirtiyor.



KOBİ KREDİLERİNDE BOZULMA DAHA DERİN

Ticari krediler içinde KOBİ’lerin takipteki alacaklardaki payı da hızla arttı. Geçen yıl yüzde 51,13 olan oran, bu yıl yüzde 60,1’e yükseldi. Taksitli ticari kredilerin payı yüzde 30’a, kurumsal kredi kartlarının payı ise yüzde 6,56’ya çıktı.

Veriler, 2026 itibarıyla kredi riskinin ağırlık merkezinin tüketiciden şirketlere kaydığını net şekilde ortaya koyuyor.