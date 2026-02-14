'Yüzbinlerce kişinin emekliliği iptal edildi' Özgür Erdursun açıkladı

Erdursun, “SSK’dan emekli olmak için işyeri ortağı olup başka bir işyerinde kendisi sigortalı gösterenler oluyor. SSK’dan emekli olmak daha kolay olduğu için bu yol tercih ediliyor. Emeklilik alınıyor. Ancak daha sonra iptal edilebiliyor” sözlerini sarf etti.