Estetik cerrahinin en popüler ancak en karmaşık prosedürlerinden biri olan yüz germe ameliyatları, son yıllarda artan taleple birlikte güvenlik tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Dünya genelinde milyonlarca kişinin başvurduğu bu cerrahi müdahale, doğru planlanmadığı takdirde telafisi imkansız sağlık sorunlarına yol açtığını bir kez daha ortaya koydu.

SİGARA VE DOKU KAYBI ARASINDAKİ BİLİMSEL BAĞ

Yüz germe operasyonlarında en büyük hayati tehlikelerden biri, deri flebinin nekrozu (doku ölümü) olarak tanımlandı.

Mayo Clinic tarafından yayımlanan araştırmalar, operasyondan önce sigara kullanımının mikro dolaşımı bozarak doku iyileşmesini %300 oranında yavaşlattığını gösterdi.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan ABD’li ünlü Plastik Cerrah Dr. Andrew Jacono, ameliyat öncesi hazırlık sürecinin operasyonun kendisinden daha kritik olduğunu vurguladı.

Dr. Jacono, "Hastaların cerrahi işlemden en az dört hafta önce nikotin tüketimini tamamen kesmesi gerektiğini bilimsel verilerle gözlemledik. Kan akışındaki en küçük bir daralma, yüzde kalıcı doku kayıplarına ve ciddi enfeksiyonlara zemin hazırladı" şeklinde konuştu.

İLAÇ KULLANIMI VE KANAMA RİSKİ

Operasyon esnasında ve sonrasında gelişen kontrolsüz kanamalar (hematom), yüz germe ameliyatlarının en sık rastlanan komplikasyonu olarak kayıtlara geçti.

İngiliz Estetik Plastik Cerrahlar Derneği (BAAPS) üyesi Dr. Bryan Mayou, hastaların kullandığı takviye edici gıdalar ve bitki çaylarının bile bu riskleri tetiklediğini ifade etti. Dr. Mayou, aspirin benzeri kan sulandırıcıların yanı sıra omega-3 ve E vitamini gibi desteklerin operasyondan 15 gün önce bırakılmasının hayati önem taşıdığını belirtti.

BİLİMSEL VERİLERLE AMELİYAT BAŞARISI

Uluslararası Estetik Plastik Cerrahi Derneği (ISAPS) verilerine göre, operasyonun başarısını etkileyen temel faktörler şu şekilde sıralandı:

Risk Faktörü

Olası Komplikasyon

Korunma Yöntemi

Hipertansiyon

Hematom (Kan birikmesi)

Tansiyonun stabilizasyonu

Diyabet

Geç iyileşme / Enfeksiyon

Glikoz seviyesi kontrolü

Nikotin

Cilt nekrozu

4 hafta önceden bırakma

UZMANLARDAN "DOĞAL GÖRÜNÜM" VE "GÜVENLİK" UYARISI

Amerikan Plastik Cerrahlar Cemiyeti (ASPS) eski Başkanı Dr. Alan Matarasso, cerrahi derinliğin önemine dikkat çekti.

Geleneksel yöntemlerin aksine, "Deep Plane" (Derin Plan) tekniğinin yüz sinirlerine daha yakın ancak daha kalıcı sonuçlar sunduğunu ifade eden Matarasso, cerrahın anatomi bilgisinin hayati tehlikeleri bertaraf etmede tek kriter olduğunu dile getirdi.

Bilimsel çalışmalar yüz germe operasyonunun sadece bir "güzelleşme" süreci değil, disiplinli bir tıbbi hazırlık gerektiren majör bir cerrahi müdahale olduğunu doğruladı.

Uzmanlar, cerrah seçiminde "ucuz maliyet" yerine "akredite hastane ve uzmanlık" kriterlerinin can güvenliği için öncelikli olması gerektiğini kaydetti.