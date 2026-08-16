Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Yüz gençleştirme işlemi yaptırdı: Gülben Ergen’den dikkat çeken itiraf

Yüz gençleştirme işlemi yaptırdı: Gülben Ergen’den dikkat çeken itiraf

Yüz gençleştirme operasyonu geçiren Gülben Ergen'in son hali sosyal medyayı ikiye böldü. Ünlü şarkıcının yeni imajı bazı takipçilerinden tam not alırken, bazı kullanıcılar ise değişimini eleştirdi.

Alper Talha Şimşek Alper Talha Şimşek
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Yüz gençleştirme işlemi yaptırdı: Gülben Ergen’den dikkat çeken itiraf - Resim: 1

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, tüm yüzüne gençleştirme uygulaması yaptırdıktan sonraki son halini takipçilerinin beğenisine sundu.

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Yüz gençleştirme işlemi yaptırdı: Gülben Ergen’den dikkat çeken itiraf - Resim: 2

Yapılan estetik dokunuşların ardından kendisini bir hayli gençleşmiş hissettiğini dile getiren sanatçı,
Gülben Ergen, yüzünün tamamına uygulanan yüz gençleştirme işlemi sonrası yeni görüntüsünü paylaştı.

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Yüz gençleştirme işlemi yaptırdı: Gülben Ergen’den dikkat çeken itiraf - Resim: 3

“Doğal oldum, 10 yıl geriye gittim” diyen Ergen, yüzünün küçülüp inceldiğini söyledi. Yeni görünümü sosyal medyada hem beğeni hem eleştiri aldı.

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Yüz gençleştirme işlemi yaptırdı: Gülben Ergen’den dikkat çeken itiraf - Resim: 4

Gülben Ergen, yüzünün tamamına yaptırdığı gençleştirme işlemi sonrası ortaya çıkan değişimi sosyal medya hesabından paylaştı. İşlemin ardından kendisini 10 yıl geriye gitmiş gibi hissettiğini söyleyen Ergen, “Ben de bir değişiklik yok, ben kendim gibi duruyorum” ifadelerini kullandı.

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Yüz gençleştirme işlemi yaptırdı: Gülben Ergen’den dikkat çeken itiraf - Resim: 5

Yüz gençleştirme işlemi sonrası konuşan Gülben Ergen, ortaya çıkan sonuçtan memnun olduğunu belirtti.

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Yüz gençleştirme işlemi yaptırdı: Gülben Ergen’den dikkat çeken itiraf - Resim: 6

Ergen, “Doğal oldum, 10 yıl geriye gittim. En istediğim şeydi. Yüzüm küçüldü, inceldi. Ben de bir değişiklik yok, ben kendim gibi duruyorum” diye konuştu.

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Yüz gençleştirme işlemi yaptırdı: Gülben Ergen’den dikkat çeken itiraf - Resim: 7

Gülben Ergen’in işlem sonrası görüntüsü sosyal medyada kısa sürede dikkat çekti. Kullanıcıların bir kısmı Ergen’in yeni halini beğenirken bazıları ise değişimi eleştirdi.

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