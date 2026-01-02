İBB Genç Üniversiteli burs sonuçları için binlerce öğrencinin meraklı bekleyişi devam ediyor. Başvurular bitti şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirme süreci başlatıldı. Tüm gözler İBB bursunun sonuç tarihine çevrildi.
Yüz binlerce üniversite öğrencisinin gözü İBB’de: Sonuçlar açıklandı mı? Ödemeler ne zaman yatacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine verilen Genç Üniversiteli Sosyal Desteği bursu, 2026 yılı için de binlerce öğrencinin gündeminde. Üniversite öğrencilerinin başvurduğu İBB bursunda gözler sonuç tarihine çevrildi. Peki, İBB burs sonuçları açıklandı mı, kaç TL?
GERİ SAYIM DEVAM EDİYOR
Bu yıl Genç Üniversiteli Sosyal Desteği kapsamında 100 bin üniversite öğrencisine toplam 20 bin TL burs verilmesi planlanıyor.
Tutarın geçmiş yıllarda olduğu gibi iki taksit halinde ödenmesi bekleniyor. Her bir taksitin 10 bin TL olması öngörülürken, ödeme planı sonuçların açıklanmasının ardından duyurulacak.
Öğrenciler, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve burs sorgulama işlemlerinin nasıl yapılacağını dur durak bilmeden araştırmaya devam ediyor. Arama motorlarında İBB burs sonuçları açıklandı mı, burs ne zaman yatacak soruları dönüp duruyor.
PEKİ SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK
İBB burs başvuru sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Geçtiğimiz sene başvurular 26 Eylül-1 Kasım 2024 arasında alınmış, İBB burs sonuçları ise 31 Aralık 2024 tarihinde erişime açılmıştı.
İBB BURS BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL, NEREDEN YAPILIR?
İBB burs sonuçları açıklandığında öğrenciler, başvuru sonuçlarını İstanbul Senin Uygulaması üzerinden ya da Genç Üniversiteli resmi internet sitesi aracılığıyla sorgulayabilecek.
Ayrıca 153 Çözüm Merkezi üzerinden de burs sonuçlarıyla ilgili bilgi alınabilecek. Sonuç ekranı aktif hale geldiğinde T.C. kimlik bilgileriyle sorgulama yapılabilecek.