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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ölümlü kazaların temel nedenlerini detaylıca analiz ettiklerini belirtti. Verilere göre ölümle sonuçlanan kazalardaki sürücü hatalarının başında yüzde 57'lik oranla aşırı hız yer alırken, ikinci sırada yüzde 15 ile hatalı şerit değiştirme ve şerit izleme kurallarının ihlali bulunuyor.

Bakan Çiftçi, sahada tahminen 500 bin ile 1 milyon arasında kayıt dışı motokurye tespit ettiklerini belirterek, hem bu kayıt dışılığa hem de hız ihlallerine karşı sıkı bir inceleme sürecine girdiklerini vurguladı.

MOTOSİKLET SAYISINDA YÜZDE 103'LÜK PATLAMA

Göreve geldikleri ilk günden itibaren trafik verilerini titizlikle takip ettiklerini aktaran Çiftçi, 2020-2025 yılları arasındaki değişime dikkat çekti. Bu dönemde trafikteki toplam motorlu taşıt sayısında yüzde 39'luk bir yükseliş gözlemlenirken, motosiklet sayısındaki artışın yüzde 103'ü bulduğu ifade edildi.

Bakan Çiftçi, mevcut durumun vahametini ve gelecek projeksiyonlarını şu sözlerle özetledi:

"Şu an trafikte yaşanan her iki kazadan biri motosiklet kazası. Trafikteki toplam can kayıplarının yüzde 28'i de ne yazık ki bu alanda yaşanıyor. Bu tablo karşısında acil müdahale stratejimizi vakit kaybetmeden hayata geçirdik. Günümüzde yollardaki her 5 araçtan 1'i motosiklet konumunda. 2030 yılına geldiğimizde ise bu oranın her 3 araçtan 1'ine çıkacağını öngörüyoruz. Bu gerçeği göz önünde bulundurarak 2030 yılının güvenlik ve altyapı hazırlıklarını bugünden yapıyoruz."

26 KURUM ORTAKLIĞINDA KAPSAMLI EYLEM PLANI

Meydana gelen kazaları ve ölüm oranlarını düşürmek için 26 farklı paydaş kurumla güç birliği yaptıklarını söyleyen İçişleri Bakanı, "2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı"nın resmen başladığını açıkladı. Bu kapsamlı planın eğitim, denetim, kampanya ve mevzuat olmak üzere dört temel üzerine inşa edildiği belirtildi.

Süreç boyunca 34 farklı performans göstergesini adım adım takip ettiklerini ve ihtiyaç duyulan kanuni düzenlemelerin hızla çıkarıldığını belirten Çiftçi, "Vatandaşlarımızın içi rahat olsun, yollarımızın güvenliği için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz" diyerek, sahada aralıksız görev yapan emniyet personeline ve tüm paydaş kurumlara teşekkürlerini iletti. Sürücü güvenliğini merkeze alan etkin denetimlerin kesintisiz bir şekilde devam edeceği vurgulandı.