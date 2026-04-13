Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 7 Şubat’ta açılan ihalelerin bilançosu belli oldu. 25 Mart–10 Nisan tarihleri arasında satışı gerçekleştirilen ihalelerde 62 ilde toplam 289 ruhsat sahası şirketlere devredildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu’nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, devredilen sahaların toplam büyüklüğü 318 bin 604 hektar alanı buluyor.

Rızvanlıoğlu konuyla ilgili yaptığı paylaşımda “Böylesine bir hızla gerçekleştirilen bu mega ihale, doğamızın ve geleceğimizin parça parça tasfiye edildiğinin açık göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Evrensel’den Gözde Tüzer Korkmaz’ın haberine göre, Türkiye’de 2024 yılı başından 2025 yılı sonuna kadar madenlere ihale edilen ruhsat sahalarının toplamı 468 bin 784 hektar büyüklüğünde.

Ayrıca Türkiye’de toplam 1 milyon 17 bin 480 hektarlık alanın madencilerin elinde olduğu öğrenildi.

7 Nisan’a kadar düzenlenen ihale sonuçlarına göre maden sahaları; tarım alanlarını, baraj göletlerini ve ormanları doğrudan yok ederken, köyleri de içine alıyor. 2025 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre 20 bin 703 nüfus doğrudan madenin içinde kalıyor.

İhale edilen maden sahaları, aralarında Çanakkle, Balıkesir, Ankara, Eskişehir ve İzmir’in de olduğu çok sayıda kentte yer alıyor.