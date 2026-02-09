YENİÇAĞ - Fatih Erboz / Detay Haber

Bahçeli’ye sitem eden Ahmet Türk, “Batı cephesinde hiçbir değişiklik yok” dedi.

Terör örgütü PKK’nın sözde yayın organı Yeni Yaşam gazetesinin sorularını cevaplayan Ahmet Türk, Devlet Bahçeli’nin açıklamalarının toplumsal bir karşılığı olması için yasal adımlara ihtiyaç olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Bahçeli’nin açıklamalarını değerli ve önemli buluyoruz. Ama pratikte atılmış hiçbir adım yok. Batı cephesinde hiçbir değişiklik yok! Bu nedenle toplumda gittikçe artan bir güvensizliğin oluştuğunu görüyoruz. Halkın kafasında ‘Bizi oyalayarak bu süreci bu şekilde bitirmeye çalışan bir zihniyet’ olgusu ve tedirginlik var.”

Ahmet Türk’ün sorulara verdiği cevaplar şöyle;

-“Öncelikle siz de kayyım kararıyla görevden alınan isimlerden birisiniz. Ancak Devlet Bahçeli son grup toplantısında, ‘Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir’ ifadelerini kullandı. ‘Ahmetler makama’ diyerek bizzat sizi de kastediyor. Kayyım politikalarından yargılamalara kadar hiçbir alanda henüz somut bir adım atılmamışken, Bahçeli’nin bu çıkışını nasıl değerlendiriyorsunuz?

-Tabii Sayın Bahçeli’nin açıklamalarını değerli ve önemli buluyoruz. Ama pratikte atılmış hiçbir adım yok. Batı cephesinde hiçbir değişiklik yok! Bu nedenle toplumda gittikçe artan bir güvensizliğin oluştuğunu görüyoruz. Halkın kafasında ‘Bizi oyalayarak bu süreci bu şekilde bitirmeye çalışan bir zihniyet’ olgusu ve tedirginlik var. Sayın Öcalan’ın başlattığı bu süreci Kürt halkı gerçekten sabırla ve dikkatle izliyor. Anlaşılıyor ki Türkiye, Suriye’deki gelişmelerden dolayı bu süreci ötelemeye, ertelemeye çalışan bir yaklaşım gösterdi. Şimdi Rojava’da bazı konularda uzlaşmalar oldu. Bundan sonra elbette ki bu sürecin hızlanması için, Şubat ve Mart sonuna kadar yasal düzenlemelerin, hukuki düzenlemelerin ortaya çıkması gerekiyor.

-Bahçeli ‘Ahmetler göreve’ derken aynı zamanda kayyım politikasının sürdürülmesini, mevcut hukuk ve yargı düzeniyle izah etmek mümkün müdür?

-Bu, kayyum politikasının yargıyla ilgisi yok. Cezası kesinleşmeyen hiçbir insan suçlu değildir. Bir masumiyet karinesi var. Şimdi hiçbirimizin cezası kesinleşmiş değil. Cezası kesinleşse de kayyum gelmez, meclis içinden bir arkadaş seçilir. Antidemokratik bir uygulamayla halk iradesini ortadan kaldırmaya yönelik adımlar söz konusu. Sonuçta Kürtlerin kazanımlarını yok etmeye çalışan bir mantıkla hareket edildi ve bundan dolayı kayyumlar atandı.

-Hukuken kesinleşmiş bir hükmünüz bulunmadığı halde, şu an makamınızda değil de kayyum kıskacında olmanızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Demokratik teamüller gereği görevinizin başında olmanız gerekmiyor mu?

-Benim henüz kesinleşmiş bir davam yok. Bir tek Kobani kumpas davasıyla ilgili bir davam var. Bütün dünya da bunun bir kumpas davası olduğunu biliyor. Kumpas davası da olsa, ceza kesinleşse anlarız. O zaman kayyum atayamazsınız. Meclis’in içinden birisini seçersiniz. Yani tamamen hukuksuzluktur. Kayyum politikası, özellikle Kürdistan’da, Kürt bölgesinde “Kürt halkının iradesini tanımıyorum, siz ne yaparsanız yapın, karar verici benim,” mesajıdır bu. Diğer tarafta İstanbul’da da Adana’da da ve birçok yerde yine halk iradesiyle seçilmiş olan belediye başkanları tutuklandı. Bakın Zeydan Karalar yeni tahliye edildi. Bu uygulamalar da siyasi uygulamalar, yani bir gücü, bir siyaseti ortadan kaldırmaya ve halkın gözünde onları lekelemeye yönelik bir süreci başlattılar.”