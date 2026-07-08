Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Bingöl'de yuvasından uçmaya çalışırken düşen leylek yavrusu itfaiye ekiplerince yerine konuldu

Bingöl'ün Solhan ilçesinde cami kubbesindeki yuvasından uçmaya çalışırken düşen leylek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak yerine konuldu. Yeni Mahalle'deki Solhan Ulu Camisi'nin kubbesindeki yuvasından uçmaya çalışan leylek yavrusu yere düştü.

Zarar görmeyen leyleğe çevredeki esnaf tarafından su verildi. Esnaf, havanın sıcak olması nedeniyle hortumla su sıktığı leyleği serinletmeye çalıştı.

Daha sonra bir iş yerine giren leylek yavrusu, yakalanarak dışarı konuldu. Çevredekiler tarafından haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE MERDİVENİ İLE KURTARILDI

Ekipler, yakaladığı yavruyu itfaiye merdiveni yardımıyla yuvasına bıraktı. Esnaf Vahdettin Erce, yaptığı açıklamada, iş yerinde bulunduğu sırada bir leyleğin düştüğünü gördüğünü belirterek, "Leyleğin yanına gittiğimde yavru olduğunu ve uçamadığını fark ettim. Su ihtiyacı olabileceğini düşünerek su verdik ve ilgili kurumlara haber verdik. Ekipler de gelerek yavru leyleği güvenli şekilde yuvasına ulaştırdı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, leyleğin düşüş anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.