Bingöl’ün Solhan ilçesinde cami çatısında bulunan yuvasından düşen yavru bir leylek, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek birkaç kez yeniden yuvasına yerleştirildi. Ancak her defasında tekrar aşağı düşen yavru leyleğin yuvada barınamayacağını anlayan ilçe esnafı, hayvanın daha sağlıklı beslenebilmesi ve hayatta kalabilmesi için onu doğal ortamına bırakmaya karar verdi.
Yuvadan defalarca düşen inatçı leylek için esnaftan hayat kurtaran karar
Bingöl'ün Solhan ilçesinde cami çatısındaki yuvasından üst üste düşen yavru leylek, çevre esnafının koruması altına alındıktan sonra hayati bir kararla özgürlüğüne kavuşturuldu. İşte sevimli leyleğin doğaya dönüş hikayesi...Kaynak: İHA
Yavru leyleği koruma altına alıp ardından doğayla buluşturan esnaf İdris Ada, kuşu defalarca yuvasına koymalarına rağmen her seferinde aşağı düştüğünü belirtti. Son çare olarak onu ait olduğu vahşi doğaya bıraktıklarını ifade eden Ada, leyleğin durumunun iyi olduğunu, yem yemeye başladığını ve ileride annesi gibi kendi yuvasını kurmasını ümit ettiklerini dile getirdi.
YAVRU LEYLEK YENİ EVİNE HIZLI ALIŞTI
İnsanların yardımıyla güvenli bir şekilde doğal yaşam alanına salınan yavru leylek, ilk dakikalarda çevresini inceledi. Kısa bir süre etrafı keşfeden sevimli leyleğin, doğal ortama çok hızlı bir şekilde uyum sağladığı ve kendi başının çaresine bakmaya başladığı gözlendi.