Yuvadan defalarca düşen inatçı leylek için esnaftan hayat kurtaran karar

Bingöl’ün Solhan ilçesinde cami çatısında bulunan yuvasından düşen yavru bir leylek, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilerek birkaç kez yeniden yuvasına yerleştirildi. Ancak her defasında tekrar aşağı düşen yavru leyleğin yuvada barınamayacağını anlayan ilçe esnafı, hayvanın daha sağlıklı beslenebilmesi ve hayatta kalabilmesi için onu doğal ortamına bırakmaya karar verdi.