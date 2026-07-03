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Kaynak: İHA

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yurt dışından hava yoluyla uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine geniş kapsamlı bir çalışma başlattı. Havalimanındaki önlemleri artıran ve takibi sıkılaştıran narkotik polisi, titiz incelemeler sonucunda uyuşturucu maddeleri yutarak taşımaya çalışan şüpheliyi belirledi.

HAVALİMANINDA KISKIVRAK YAKALANDI

Yabancı uyruklu uyuşturucu kuryesi, uçaktan inip İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na giriş yaptığı sırada polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

RÖNTGEN FİLİMDE ORTAYA ÇIKTI: MİDESİNDEN 50 KAPSÜL ÇIKARILDI

Gözaltına alınan yabancı uyruklu S.M. isimli şüphelinin hastanede yapılan sağlık kontrolü ve detaylı tıbbi muayenesinde, mide ve sindirim sisteminde çok sayıda yabancı cisim olduğu tespit edildi. Gerçekleştirilen tıbbi müdahale neticesinde şüphelinin midesinden çıkartılan 50 adet kapsülün içerisinden, toplam 490 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

ZEHİR TACİRİ TUTUKLANDI

Emniyetteki yasal işlemleri tamamlanan uyuşturucu kuryesi S.M., yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.