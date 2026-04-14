Yayınlanan fragmanda Yusuf’un kendisine kurulan tuzağın bedelini ödetmek için radikal bir karar aldığı görülüyor.

Öte yandan Sarp, Yusuf’un karanlık geçmişine doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Yusuf’un kaçırdığı altınları geri göndermesi ve içine bıraktığı not, Sarp’ın dengelerini sarsıyor. Tanıtımın finalinde Miran’ın beklenmedik dönüşü ise herkesi şaşkına çevirerek gerilimi zirveye taşıyor.

2. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Geçmişte kurulan büyük bir kumpas sonucunda cinayetle suçlanan Yusuf’un hayatını altüst eden olayların arkasında Sarp, Remzi ve Korkut’un olduğu gün yüzüne çıktı. Yıllar sonra güçlenen Yusuf, geçmişin hesabını sormaya başlarken Sarp’a ait altın yüklü tırı kaçırarak büyük bir hamle yaptı.

Hazan ile duygusal bir hesaplaşma yaşayan Yusuf’un Dila ile yakınlaşması dengeleri değiştirirken, Murat’ın itirafı tüm gerçekleri ortaya çıkardı.

Oyunun asıl planlayıcısının Sarp olduğunun anlaşılmasıyla olaylar tam anlamıyla bir intikam savaşına dönüştü. Bölüm finalinde Hazan ve Yusuf’un yüzleşmesine Dila’nın dahil olması, hikâyede yeni bir kırılma yarattı.

“Delikanlı”, yeni bölümüyle 20 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de izleyici karşısına çıkacak.