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Kaynak: Haber Merkezi

Artvin / Nurbay Usta / Yeniçağ



Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Yusufeli Barajı nedeniyle sular altında kalan Yusufeli ilçe merkezi ile 7 köyün yeni yerleşim alanlarında başlatılan altyapı tamamlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yeni ilçe merkezi ve köy yerleşim alanlarında tespit edilen altyapı eksikliklerinin giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların birçok noktasında önemli ilerleme kaydedildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Mehmet Akif Balta, Tekkale, Morkaya, Yeniköy ve Darıca köyü tünellerindeki su yalıtımı, Sakut Göleti, yaya korkulukları, Irmakyanı ve Meşecik köylerindeki heyelan kazıları, çelik ağlarla kaya bariyerleri ile Bostancı Köyü Dutdere mevkisindeki köprü çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Balta, Çevreli Köyü’nde şev destekleme çalışmaları, Yeniköy’de kazı, palye ve isale hattı imalatları, Çeltikdüzü Köyü’nde tersip bendi beton kanal yapımı, Yusufeli merkezde okul altı taş duvar imalatları ile Tekkale Tüneli’ndeki aydınlatma çalışmalarının ise devam ettiğini ifade etti.

Yetkililer, yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yeni yerleşim alanlarında ulaşım ve altyapının daha güvenli ve modern hale geleceğini, vatandaşların yaşam kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti.