Yunanistan Süper Kupa Finali’nde Olympiakos, OFI ile karşı karşıya geldi. Pankritio Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi 3-0 kazanan Olympiakos, kupayı müzesine götürdü.

YUSUF YAZICI OYUNA GİRDİKTEN 3 DAKİKA SONRA AĞLARI HAVALANDIRDI

Final maçında milli futbolcu Yusuf Yazıcı da attığı golle gecenin öne çıkan isimlerinden biri oldu.

Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Yusuf Yazıcı, uzatmalarda skor 2-0'a geldikten sonra mücadelenin 110. dakikasında oyuna dahil oldu. Tecrübeli futbolcu, sahaya adım attıktan yalnızca 3 dakika sonra fileleri havalandırarak gol perdesini kapattı.

YUSUF YAZICI'NIN DİKKAT ÇEKEN KUPA PERFORMANSI

Bu sezon Olympiakos formasıyla dikkat çekici bir grafik çizen Yusuf Yazıcı, tüm kulvarlarda çıktığı 16 resmi maçta 6 gol ve 6 asist üreterek takımına önemli katkı verdi.

Kritik anlarda sahneye çıkan milli futbolcu özellikle Yunan ekibiyle bu sezon çıktığı 4 kupa maçında 4 gol, 4 asistlik performansıyla göz doldurdu.