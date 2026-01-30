Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antalya'da bir etkinlikte öğrencilerle buluştu, "Önceden hep kılık kıyafet konuşulurdu. 1990'lı yıllarda hep bunu konuştuk. Artık çok şükür kimsenin kılık kıyafetine karışılmadığı bir dönemdeyiz" dedi.

Tekin'in bu sözleri, AKP'li isimlerin, kadınları, kıyafetleri üzerinden hedef alan, küçük düşüren eylem ve söylemleri geldi.

İşte AKP'lilerin Yusuf Tekin ile çelişen o eylemleri...

MANİFEST'İN ERZURUM KONSERİ

Manifest Müzik Grubu'nun 2 Eylül'de Erzurum'da konser etkinliği düzenleyecekti. Ancak konser son dakika iptal edildi. AKP'li Erzurum Büyükşehir Belediyesi, grubun konserini 'kıyafetlerinin uygun olmadığı' gerekçesiyle engelledi.

MELEK MOSSO'YU HEDEF ALMITI

Kastamonu Belediye Meclisi'nin AKP'li Grup Başkanvekili Ahmet Namlı, 24 Ağustos'ta şehirde konser veren sanatçı Melek Mosso'yu kıyafeti üzerinden hedef almıştı. Namlı şunları söylemişti.

Beyler bu kadar ayıp yani ayıp. Özgürlük özgürlük diye kızları ailelerine ihsan etmeye çalışıyor. O bayan kimdir? Kastamonu'ya yakışıyor mu? Bulamazsınız tabii Şerife Bacı. Ondan sonra bunu Kastamonu'ya nasıl mal ediyorsunuz ya? Böyle bir şey olur mu? O gün akşam öyle bir kalabalıktı ki. Ve bunların çoğu da başörtülü kızlarımızdı ön tarafta. Ben o gün akşam o gün onu görünce karnım cız etti ya biz ne olmuşuz dedim. Nereye gelmişiz dedim. Ama bunu AK Parti'ye mal edemezsiniz. Öyle bir dünya yok.”

KADINA ŞİDDETİ KIYAFET ÜZERİNDEN MEŞRU GÖSTERMİŞLERDİ

İstanbul Bahçelievler'de bir kadın, giyim tarzı sebebiyle meydan dayağına çekilmişti. AKP Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Acar, "Mini etek giyenler yargılanmalıdır. Ellerine sağlık o kişilerin" diyerek şiddeti meşrulaştırmıştı.

BİLAL ERDOĞAN'IN "ŞALVARI" DA UNUTULMADI

Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da katıldığı bir yaında "Şu anda benim dıştan görünüşüm benim kültürüm değil. Bu sonuçta işte Batı'dan aldığımız kravat, Batı'dan aldığımız ceket. Ama kabul gören bu. Şimdi ben buraya cepken ile çıksam, buraya da saat assam, şalvar giysem falan... İsterim de yani çok da rahat. Daha rahat baktığınızda şalvar giymek. Ama şalvar giyince yobazsın, gericisin. Bunu (ceket) giydiğin zaman medenisin, modernsin. Bu ikilemden çıkamıyoruz. Bu da üzerimizde 200 yıldır böyle..." ifadelerini kullanmıştı