CHP'li Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e istifa çağrısında bulundu. TBMM'de açıklama yapan Özçağdaş, "41 kişi onun sorumlu olduğu alanlarda hayatını kaybetti. Başka bir ülkede 41 değil 1 kişi bile ölse o koltukta oturamaz" dedi.

KAHRAMANMARAŞ VE ŞANLIURFA SALDIRILARI

"Bir kısmı hala yoğun bakımda, 13 çocuğumuz yaralandı. 18 Nisan’da Diyarbakır’da bir cumartesi günü okul bahçesinde bulunan iki çocuğumuz, okulda paratoner olmaması nedeniyle yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden öğretmenlerimize, öğrencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum; yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum."

"SANKİ BUNLAR İLK KEZ OLUYOR GİBİ"

Tabii bütün bu yaşananlar doğal olarak ülke gündeminin en temel konusu haline geldi. Çocuklarımızı böyle canice bir saldırıdan sonra kaybetmek; ülkemizdeki tüm uzmanların, basın mensuplarının, halkımızın evlerde, televizyonlarda bunları konuşmasına neden oldu. Sanki bunlar hiç yaşanmıyormuş gibi, sanki bunlar ilk kez oluyormuş gibi...

YUSUF TEKİN'İN KARNESİNİ AÇIKLADI

Yusuf Tekin Milli Eğitim Bakanı olduğundan bu yana okullarda 47 saldırı gerçekleşti. 6 öğretmen, 14 öğrenci, 2 okul çalışanı ve 1 veli; bu okullarda yaşanan olaylar neticesinde toplamda 23 yurttaşımız hayatını kaybetti. 18 çocuğumuz MESEM’lerde hayatını kaybetti. Yani bir Milli Eğitim Bakanı düşünün; bakanlığı süresince 41 yurttaşımız kendisinin sorumluluğu olduğu alanda hayatını kaybetti.

"O KOLTUKTA OTURAMAZ"

Dünyanın birçok ülkesinde 41 değil, sadece bir olsaydı o bakan yerinde bir dakika durmazdı. Sadece bir olsaydı bütün ülke kilitlenirdi. Hele böylesi bir öğretmen, 9 öğrencinin öldüğü bir olaydan sonra milli yas ilan edilirdi. Konu başından sonuna tartışılır ve çok önemli kararlar, tedbirler alınırdı.

"SORUMLULUK BEYANI DUYMADIK"

Onun yerine; çökmüş, bitmiş Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının beylik laflar ettiğini duyduk. Muhalefeti suçladığını duyduk, karanlık güçleri suçladığını duyduk ama maalesef sorunla ilgili herhangi bir sorumluluk beyanı duymadık. Bugünkü basın toplantımız geride kalan 24 yıllık