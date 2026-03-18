Yusuf Tekin’in 'erken üniversite' planına bilimsel ret
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in üniversiteye başlama yaşının 15’e düşürülmesinin tartışıldığını söylemesi tepkileri beraberinde getirdi. Pedogajik açıdan böyle bir düzenlemenin mümkün olmadığını söyleyen Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, bu uygulamanın imkansız olduğunu dile getirdi.
Bakan Tekin, geçtiğimiz hafta yaptığı değerlendirmede, bilgiye erişimin kolaylaştığı günümüzde yükseköğretime başlama yaşının dünya genelinde giderek düştüğünü söyledi.
Bu gelişmeler doğrultusunda Türkiye’de de benzer bir modelin mümkün olup olmadığını araştırdıklarını dile getiren Tekin, "Buradan hareketle bizim yapmak istediğimiz de ‘15-16 yaşından itibaren yükseköğretime başlandığı bir mekanizma geliştirebilir miyiz’ diye çalışıyoruz. Okul öncesini zorunlu hale getirerek 12 yıllık zorunlu eğitimin süresini kısaltabilir miyiz?" dedi.
12 YIL KORUNACAK, LİSE SÜRESİ KISALABİLİR
Gündemdeki modele göre zorunlu eğitimin toplam süresi 12 yıl olarak korunacak. Ancak okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi ve lise süresinin kısaltılmasıyla öğrencilerin daha erken yaşta üniversiteye yönlendirilmesi hedefleniyor. Daha önce de bu konuda bir rapor hazırlandığını belirten Tekin, yükseköğretim tarafında lisans süresinin üç yıla düşürülmesine yönelik hazırlıklara dikkat çekmişti.
"KESİN BİR KARAR YOK, NİHAİ SÖZ TBMM’NİN"
Kamuoyunda “lise 15 yaşında bitecek” şeklindeki yorumlara açıklık getiren Tekin, ifadelerinin farklı yorumlandığını söyledi.
Sürecin henüz taslak aşamasında olduğunu vurgulayan Bakan, "Artık çocukların bilgiye erişiminin çok kolay olduğu bir dönemde daha erken yaşlarda yükseköğretime devam edebilmesi lazım. Tartışma, zorunlu eğitimin yaşının biraz daha erken dönemlere çekilmesiydi." dedi ve nihai kararın Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ait olacağını belirtti.
IRMAK: PEDAGOJİK OLARAK UYGUN DEĞİL
24 Saat Gazetesi'ne konuşan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ise söz konusu öneriye karşı çıkarak, üniversiteye başlama yaşının 15’e indirilmesinin hem uygulanabilir olmadığını hem de pedagojik açıdan sakıncalı olduğunu ifade etti. Okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesini desteklediklerini belirten Irmak, bu adımın üniversite yaşını düşürmek için gerekçe gösterilmesini bilimsel bulmadıklarını söyledi.
Irmak, "Böyle bir şey yapmak mümkün değil, pedagojik olarak da uygun değil. Okul öncesi zorunlu eğitim zaten bizim önerdiğimiz bir şeydi ama okul öncesi eğitimi zorunlu yapsalar dahi, üniversite yaşının 15'e düşürülmesi imkânsız" değerlendirmesinde bulundu.