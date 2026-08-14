Kaynak: AA

Diplomasi Forumu'nda konuşan Bakan Tekin, sınav sisteminde değişiklik yapılacağı iddialarına değindi.

"Şu an gündemimizde ne bizim, ne de YÖK'ün gündeminde sınav sistemine ilişkin bir değişiklik yok." diyen Tekin, "Hem ÖSYM hem bizim bakanlık önümüzdeki yıl, bu yıl değil de bir sonraki yılın LGS ve YKS soruları için yepyeni bir havuz oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

SORU HAVUZU YENİ MÜFREDATTAN OLUŞTURULACAK

Soru havuzunun yeni müfredata göre oluşturulacağını anlatan Bakan Tekin, şöyle devam etti: