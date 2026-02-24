Bakan Tekin, iktidara yakın A Haber yayınında yaptığı açıklamalarda, aralarında gazeteci, yazar, sanatçı ve akademisyenlerin de bulunduğu 168 kişinin imzaladığı bildiriyi sert ifadelerle eleştirdi.

Bakanlık projelerine “laiklik zedeleniyor” gerekçesiyle dava açılmasını hedef alan Tekin, bu eleştirilerin samimi olmadığını öne sürerek, “Laiklik elden gidiyor tartışmasına hiç girmedik. Çünkü dertleri laiklik istemekle alakalı değil” dedi.

“MİLLİ BİRLİĞİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Tekin, hükümetin politikalarını savunarak, milli birlik ve beraberliği güçlendirecek adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi. Ancak bu açıklamalar, laiklik tartışmalarının odağındaki eleştirileri yatıştırmaktan uzak kaldı.

“ETKİNLİKLER GÖNÜLLÜLÜK ESASINA DAYALI”

Okullarda Ramazan ayına yönelik etkinlikler ve sosyal medyaya yansıyan ilahi görüntülerine de değinen Tekin, öğrencilere herhangi bir zorlamanın söz konusu olmadığını savundu. Etkinliklerin gönüllülük temelinde yürütüldüğünü belirten Tekin, bu uygulamaların çocuklar arasında popüler hale geldiğini dile getirdi.

“TALİBANLAŞTIRMA” ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Bazı çevrelerin eğitim politikalarını “Talibanlaştırma” olarak nitelendirmesine sert çıkan Tekin, bu eleştirileri “trajikomik” olarak değerlendirdi. Nüfusun büyük çoğunluğunun Müslüman olduğu bir ülkede yapılan etkinliklerin “gericilik” olarak sunulmasını eleştirdi.

MÜFREDAT VE ALEVİ-BEKTAŞİ AÇIKLAMASI

Müfredat çalışmalarına da değinen Bakan Tekin, ders kitapları dahil olmak üzere içeriklerin toplumsal hassasiyetler gözetilerek ele alındığını söyledi. Alevi-Bektaşi yurttaşların taleplerine dikkat çeken Tekin, cemevlerindeki eğitim süreçleri ve dede-zakir yetiştirilmesine ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade etti.