Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile birlikte Erzurum’da AK Parti teşkilatınca düzenlenen “Ahde Vefa” iftar programına katıldı. Programda konuşan Tekin, hem eğitim politikalarına yönelik eleştirilere yanıt verdi hem de CHP’ye sert sözlerle yüklendi.

Göreve başladığı günden bu yana çocukların milli birlik, dayanışma ve vatanseverlik duygularını güçlendirecek çalışmalar yaptıklarını belirten Tekin, çocukların milli ve manevi değerlere bağlı yetişmesinin önemine vurgu yaptı.

RAMAZAN ETKİNLİKLERİNE TEPKİ: “KABUL ETMİYORUM”

Okullardaki ramazan etkinliklerine ilişkin yayımlanan genelge sonrası gelen eleştirilere değinen Tekin, “Talibanlaştırıyorsunuz” şeklindeki yorumlara sert çıktı. Çocukların ramazanda yardımlaşmayı, dayanışmayı ve merhameti öğrenmesinin neden eleştirildiğini sorgulayan Tekin, farklı dini günlerde yapılan etkinliklerin sorun edilmezken ramazan faaliyetlerinin hedef alınmasını doğru bulmadığını ifade etti.

Kendilerine yönelik “sapkın, gerici azınlık” ifadelerini de eleştiren Tekin, bu söylemler nedeniyle yargıya başvurduğunu belirtti. Demokratik hakların tek taraflı olmadığını vurgulayan Tekin, suç duyurusunda bulunmanın da bir hak olduğunu dile getirdi.

CHP’YE “TOSUN PAŞA” BENZETMESİ

CHP’de yaşanan gelişmeleri sinema üzerinden değerlendiren Tekin, partinin adeta bir film setine dönüştürüldüğünü söyledi. “Tosun Paşa” filmine atıfta bulunan Tekin, parti içindeki çekişmeleri filmdeki karakterler üzerinden anlatarak açıklamalarda bulundu.

"Koskoca Cumhuriyet Halk Partisi’ni bir film setine çevirdiler resmen. İnanın ben şu anda Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde olanları izlerken Kartal Tibet'in ilk yönetmen olarak yaptığı bir film var. Hepiniz mutlaka seyretmişsinizdir. Yavuz Turgul'un senaryosunu yazdığı, yapımcılığını yaptığı bir film Tosun Paşa. Hatırlıyorsunuz değil mi? Şimdi orada hatırlayın iki tane aile vardı kavga eden Seferoğulları ve Tellioğulları. Telloğulları ailesinde Şener Şen, Kemal Sunal başrolde oynuyorlar. Şener Şen rolünde Lütfü Bey vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Lütfü ailenin patronu, ağası. Daver Bey'in kızı Leyla'ya aşık. Almak istiyor ama alamıyor. Bir oyun kuruyor ve diyor ki, 'kimse Tosun Paşa'yı tanımıyor nasıl olsa Kemal Sunal'a yani evin hizmetini gören Şaban bir rol veriyor. Diyor ki kimse Tosun Paşa'yı tanımıyor. Sen Tosun Paşa ol. Daver Bey'in kızı Leyla'yı ve Yeşil Vadi'yi de alayım. Şimdi şu an CHP'de aynen böyle bir şey var. Entrikacı bir lütfü var. Entrikacı Lütfü birisine Tosun Paşa rolü verdi. Şimdi Tosun Paşa Şaban yani o filmdeki o da role kendini çok kaptırdı. Leyla'yı ben alacağım diyor. Şimdi aralarındaki kavga Leyla'yı kim alacak kavgası? Yeşil Vadi'yi kim alacak kavgası? Ama uyarıyorum siz böyle kavga ederseniz vatandaş da sizin film çevirdiğinizi görürse ne aşık olduğunuz şeye ulaşırsınız ne Yeşil Vadi'ye kavuşursunuz. Ama ben uyarıyorum ikisini de. İkisi de birbirine böyle film setindeki gibi rol yapıyor. Biz de keyifle seyrediyoruz. Ben daha önce de söylemiştim. Cumhurbaşkanımızın cümlesine ithafen; Çekirdek alıp CHP'nin içerisindeki gelişmeleri uzaktan seyredeceğimiz bir dünya. Keyif alıyorum CHP'de olanları seyretmekten ama ülkem adına utanıyorum. Çünkü demokratik ülkelerde ana muhalefet diye bildiğimiz partiler ya da muhalefet partileri ister iktidar olsun, ister muhalefette olsun, demokratik siyasal yaşamın belkemiğidirler, vazgeçilmez unsurudurlar. Maalesef Türkiye'de böyle bir muhalefet var. Ben bu vesileyle Allah'tan bizi böyle hayatı, film setine dönüştürmek isteyen insanlara, insanların eline, onların iktidarına teslim etmediği için Cenabı Allah'a şükrediyorum."