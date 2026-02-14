Yusuf Tekin, eğitimde ilerleme sağlandığını savunsa da AKP’nin 2023 seçimleri öncesinde verdiği temel eğitim vaatlerinin büyük bölümünün hayata geçirilmediği resmi verilerle ortaya çıktı. Okullaşma oranlarından ücretsiz okul yemeğine, okul terkinden mülakat uygulamasına kadar pek çok başlıkta tablo, bırakın ilerlemeyi, mevcut durumun bile geriye gittiğini gösteriyor.

14 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından Adalet ve Kalkınma Partisi’nin en görünür bakanlarından biri olan Tekin’in açıklamaları ile sahadaki gerçekler arasındaki fark her geçen gün daha da belirginleşiyor.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE HEDEF TUTMADI

AKP’nin 2023 seçim beyannamesinde, 3–5 yaş grubu okul öncesi eğitimde okullaşma oranının yüzde 90’a çıkarılacağı taahhüt edilmişti. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre bu oran yüzde 49,73’te kaldı. Hedeflenen seviyenin neredeyse yarısına bile ulaşılamadı.

OKUL TERKLERİ ARTTI, OKULLAŞMA DÜŞTÜ

Beyannamede, erken uyarı sistemleriyle okul devamsızlığı ve terklerin azaltılacağı, tüm kademelerde yüzde 99’un üzerinde okullaşma sağlanacağı belirtilmişti. Buna karşın son iki yılda örgün eğitimi terk eden öğrenci sayısı 481 bin 652’ye ulaştı.

Mevcut okullaşma oranları ise vaatlerin oldukça gerisinde kaldı:

İlkokul: yüzde 95,43

Ortaokul: yüzde 89,09

Lise: yüzde 82,85

ÜCRETSİZ OKUL YEMEĞİ GERİYE GİTTİ

AKP, ücretsiz öğle yemeğinin devlet okullarında yaygınlaştırılacağını duyurmuştu. Ancak uygulama tersine döndü.

2022–2023 eğitim yılında 623 bin 140 öğrenci ücretsiz yemekten faydalanırken, bu sayı 2023–2024’te 431 bin 558’e düştü. Sosyal destek genişlemek yerine daraldı.

İKİLİ EĞİTİM AZALACAĞINA ARTTI

Her seçim döneminde tekrarlanan “tekli eğitime geçiş” vaadi bu kez de gerçekleşmedi. Özellikle liselerde ikili eğitim gören öğrenci sayısı yaklaşık iki katına çıktı. Okul sonrası etüt ve veli–iş hayatı uyumu hedefleri ise hayata geçirilmedi.

MÜLAKAT SÖZÜ UNUTULDU

Seçim öncesinde en çok öne çıkarılan vaatlerden biri de mülakatın kaldırılmasıydı. Beyannameye göre kamuya ilk atamalarda, zorunlu haller dışında mülakat uygulanmayacaktı. Ancak seçimlerin hemen ardından bu söylem rafa kalktı.

Aksine, Yusuf Tekin, göreve geldikten sonra mülakat sisteminin en güçlü savunucularından biri haline geldi. Yazılı sınav yerine sözlü değerlendirme uygulamaları devam etti.

SÖYLEM FARKLI, EYLEM FARKLI

Resmi istatistikler, AKP’nin 2023 seçimleri öncesi eğitim alanında verdiği sözlerin büyük bölümünün yerine getirilmediğini ortaya koyarken, Bakan Tekin’in “eğitimi ileri taşıyoruz” açıklamaları ile sahadaki veriler arasındaki fark giderek büyüyor.

Eğitimde ilerleme iddialarına karşın, okullaşma oranları düşüyor, sosyal destekler azalıyor ve liyakat tartışmaları derinleşiyor.