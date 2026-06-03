Yusuf Tekin derslik sayılarıyla övündü, eğitimdeki sorunlar gündeme taşındı

DERSLİK SAYISINDAKİ ARTIŞI VURGULADI

AK Parti iktidarı döneminde eğitim altyapısında önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Tekin, derslik sayısının büyük ölçüde artırıldığını söyledi. Tekin, "2002'den önce 150-200 bin arasında sınıfımız var elimizde, şu anda 750 bin yani o güne kadar var olan derslik sayısını katbekat artacak kadar derslik yapmışız" ifadelerini kullandı.