Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Giresun'un Çamoluk ilçesinde gerçekleştirilen okul ve cami açılış töreninde eğitim alanındaki yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Okullarda temizlik personeli eksikliği, öğrencilerin ücretsiz yemek talebi ve MESEM'lerde yaşanan çocuk işçi ölümleri tartışılmaya devam ederken Tekin'in eğitim altyapısına ilişkin değerlendirmeleri dikkat çekti.
Yusuf Tekin derslik sayılarıyla övündü, eğitimdeki sorunlar gündeme taşındı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Giresun'da eğitim yatırımlarını ve artan derslik sayılarını anlatarak Türkiye'nin eğitim altyapısını yurt dışında "devrim" olarak tanıttıklarını söyledi. Ancak okullardaki temizlik, beslenme ve MESEM tartışmaları yeniden gündeme geldi.
ÇAMOLUK'TA AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI
Bakan Tekin, Mustafa Ayaksız İlkokulu ile Hacı Şevket Ayaksız Camisi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, son yıllarda eğitim alanında gerçekleştirilen fiziki yatırımları anlattı. Eğitim sisteminin temel sorunlarına yönelik eleştirilerin sürdüğü bir dönemde konuşan Tekin, derslik sayısındaki artışı öne çıkardı.
HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR ETTİ
Görev süresi boyunca çok sayıda okul açılışına katıldığını belirten Tekin, eğitim yatırımlarına destek veren iş insanlarına teşekkür ederek, "Bu hayır yarışında ben de varım diyen iş ve gönül insanlarına teşekkür ediyorum" dedi.
DERSLİK SAYISINDAKİ ARTIŞI VURGULADI
AK Parti iktidarı döneminde eğitim altyapısında önemli gelişmeler yaşandığını ifade eden Tekin, derslik sayısının büyük ölçüde artırıldığını söyledi. Tekin, "2002'den önce 150-200 bin arasında sınıfımız var elimizde, şu anda 750 bin yani o güne kadar var olan derslik sayısını katbekat artacak kadar derslik yapmışız" ifadelerini kullandı.
Ancak eğitim alanında yaşanan öğretmen atamaları sorunu, yardımcı personel eksikliği, rehber öğretmen yetersizliği ve öğrencilerin beslenme sorunları gibi başlıklara değinmedi.
"HERKES BUNUN BİR DEVRİM OLDUĞUNU KABUL EDİYOR"
Yurt dışındaki temaslarına da değinen Tekin, Türkiye'nin eğitim yatırımlarının uluslararası alanda takdir gördüğünü savundu. Londra ziyaretine ilişkin konuşan Bakan Tekin, "Yaklaşık 15 gün önce Londra'daydık. Türkiye'nin eğitim öğretime fiziki altyapı, teknolojik altyapı açısından yaptıklarımızı anlattığımızda herkes bunun bir devrim olduğunu kabul ediyor" dedi.
EĞİTİM SENDİKALARINDAN ELEŞTİRİ
Eğitim sendikaları ve demokratik kitle örgütleri ise eğitim sistemindeki yapısal sorunların devam ettiğini belirtiyor. Başta Başka Eğitim Sen olmak üzere çeşitli eğitim örgütleri, MESEM uygulamaları kapsamında çocukların ucuz iş gücü olarak kullanıldığını, eğitimden kopuşun arttığını ve okul ortamlarının ticari faaliyetlere açıldığını savunuyor.
Öte yandan İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin 23 Nisan özel yayınına göre, 2024 yılı itibarıyla 15-17 yaş grubundaki her dört çocuktan biri iş gücüne katıldı. Raporda, son 13 yılda en az 836 çocuğun çalışırken yaşamını yitirdiği bilgisine de yer verildi.