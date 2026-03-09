Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı canlı yayında eğitim gündemini meşgul eden "ara tatiller kaldırılacak mı?" sorusuna yanıt vererek iddialara son verdi. Yusuf Tekin, tatillerin kaldırılmasının gündemde olmadığını ifade ederek, akademik takvim içinde "teknik zorunluluklara göre düzenleme yapılmasının" gündemde olduğunu belirtti.

'TATİLLERİ KALDIRMIYORUZ, DÜZENLİYORUZ'

Bakan Tekin, 180 iş günü zorunluluğuna dikkat çekerek, dini bayramların eğitim takvimiyle çakışması durumunda esnek planlamalar yapılabileceğini söyledi. Tekin "Ara tatilleri kaldırmak, okula ek gün eklemek değil, takvimi yönetmek anlamına geliyor" diyerek önümüzdeki yılın takviminin Mayıs ayında netleşeceğini duyurdu.

ÖĞRETMENLER İÇİN SEMİNER DÖNEMİ ÇEVRİMİÇİ OLACAK

Öğretmenlerin merakla beklediği seminer dönemiyle ilgili de müjdeyi veren Bakan Tekin, "Ara tatilin Ramazan Bayramı ile örtüşmesi nedeniyle öğretmen arkadaşlarımızın seminer dönemini bu kez çevrimiçi (online) olarak gerçekleştireceğiz" dedi.

ÖZEL OKUL ÜCRETLERİNDE SIKI DENETİM

Özel okullardaki eğitim, yemek ve servis ücretlerinde yaşanan fahiş artışlara da değinen Tekin, Bakanlığın mevzuatına aykırı davranan kurumları affetmediğini söyledi. Yusuf Tekin denetimlere aralıksız devam edeceklerini de belirtti.