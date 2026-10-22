Okullarda yaşanan güvenlik olaylarında sanal medyanın etkisinin araştırılması gerektiğine dikkat çeken Bakan Tekin, çocukların yaşlarına uygun olmayan içeriklerle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Elips Haber'de yer alan habere göre, Bakanlığın okul içerisindeki cep telefonu kullanımına yönelik sınırlamalar getirdiğini ancak çocukların okul dışında sanal medyaya erişiminin devam ettiğini belirten Tekin, şunları söyledi:

Şimdi sosyal medya, Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim kontrol edebileceğimiz bir şey değil. Biz öğrencilere her ne kadar okullarda cep telefonu yasaklamış olsak da, öğrencilere sosyal medya konusunda uyarılarda bulunsak da çocuk eve gittiğinde odasına kapanıyor ve sosyal medyayı kullanıyor. Dolayısıyla burada yapılması gereken önemli başlıklardan bir tanesi, sosyal medya üreticilerinin hem içerik üretenler hem de sosyal medya şirketlerinin bu konuda sorumluluk sahibi olmaları.

META'YA DAVA HAZIRLIĞI

Sanal medya şirketlerine yönelik hukuki hazırlık içerisinde olduklarını açıklayan Tekin, şu ifadeleri kullandı:

Biz de öyle bir hazırlık içerisindeyiz şu anda. Biz de açmayı düşünüyoruz. Çocuklarımızın bu ortamlarda pedagojik anlamda yaşlarıyla uyumlu olmayan içeriklerle karşı karşıya kalmalarının çocuklarımızın akademik gelişimleri ve kişisel gelişimlerini olumsuz etkilediği gerekçesiyle diğer ülkelerde, Amerika'da ve Avrupa Birliğinde açıldığı gibi biz de Bakanlık olarak böyle bir süreci başlatacağız.

Şirketlerin çocukların erişebileceği içerikleri yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirten Tekin, beklentilerini de şu sözlerle anlattı:

"Ya içeriklerinizi bu çocukların erişemeyeceği şekle sokun ya da çocukların zarar görmeyeceği şekilde onaylayın."