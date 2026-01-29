Trabzonspor Umut Nayir transferinin ardından Yusuf Sarı için harekete geçti.

TRABZONSPOR YUSUF SARI İÇİN BAŞAKŞEHİR İLE MASAYA OTURDU

Kanat rotasyonunu genişletmek isteyen ve yabancı kontenjanının da dolu olması nedeniyle sorun yaşayan Bordo Mavililer eski futbolcusunu kadrosuna katmak istiyor.

Trabzonspor'un 27 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Başakşehir ile görüşmelere başladığı öğrenildi.

Bu sezon Başakşehir formasıyla toplam 14 maça çıkan ve 3 asist yapan Yusuf Sarı, 2,5 yıl formasını giydiği Trabzonspor'da 69 maça çıkmış ve 5 gol, 5 asistle oynamıştı.