Yusuf Halaçoğlu Vahdettin dönemiyle ilgili çarpıcı verileri ortaya koydu. İngiliz İşgal Orduları Komutanı Harrington'un aktarımıyla Vahdettin'in kurtarılmaya çalışıldığını söyleyen Halaçoğlu, "Halkın sarayın çevresini kuşattığı ve kahrolsun Vahdettin diye sloganlar attığı bir gerçek" dedi.

Halaçoğlu'nun Vahdettin dönemine ilişkin anlatımı şöyle:

Arkadaşlar burada elimde Vahdettin ile ilgili Harrington'un kendisinin anlatımı var. Sultan Vahdettin'in yurt dışına çıkışını, hicretini... 'Kimse saraya yaklaşamadığı için kaçma işi müşkül bir meseleydi.' Şimdi bakın kaçmadan bahsediyor Harrington. Yani kim Harrington? İşgal orduları komutanı. İstanbul'daki İngiliz komutanı. Tuğgeneral Julian Stel ve muhafız kumbaracılar kumandanı albay Whatson ile birlikte 'son sultan'ı sağ olarak buradan çıkarmak üzere bir plan hazırlamaya oturduk.' diyor.

VAHDETTİN'E TEPKİ VARDI

Şimdi sağ olarak burdan çıkarmak ne demek? Demek ki sultan Vahdettin'e karşı bir tepki var. Halkın sarayın çevresini kuşattığı ve kahrolsun Vahdettin diye sloganlar attığı, nümayiş yaptığı, tramvayların üzerine, tramvay ve arabalara Kahrolsun Vahdettin ibareleri yazılarak öyle dolaşıyor arabalar. Bi taraftan da yani İstanbul'da çok büyük tepki var padişaha karşı. Zira 30 Ağustos'ta ki Zafer Bayramı'nı kutlamamış. Kuvay-ı Milliye'nin veya Milli Mücadeleyi yerine getirenleri kutlamamış. Öyle bir pozisyonda halk tarafından da bir tepkiyle karşılaşıyor.

NASIL İZAH EDECEKSİNİZ?

Ankara Hükümetin baskısı ile gittiği kelimesi cümlesi yanlış. İkincisi Ankara Hükümetinin sürgün etme meselesi yanlış. Üçüncüsü de gereği yokken Ankara İngilizlere hiçbir baskı yapmadan tutup İngilizler'e 'hayatımı tehlikede gördüğümden İstanbul'dan, oradaki nümayişlere bakarak' gitmesini nasıl izah edeceksiniz?"