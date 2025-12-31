Ünlü isimleri kapsayan soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz haftalarda ifadeye çağrılan Yusuf Güney, avukatı aracılığıyla şehir dışında bulunduğunu bildirerek süre talep etmişti. Bu süreçte gözlerden uzak kalması, sanatçının geçmişte yaptığı spiritüel ve ezoterik açıklamaları yeniden gündeme taşımıştı. Daha önce “astral seyahat yaptığını” ve “geleceğe gittiğini” dile getiren Güney için sosyal medyada, “ifadeye değil astral yolculuğa çıktı” şeklinde yapılan yorumlar dikkat çekti.

ADLİ TIP RAPORU TAMAMLANDI

Bir süredir dijital platformlarda da görünmeyen Yusuf Güney, 22 Aralık’ta ortaya çıkarak İstanbul Adliyesi’nde savcılığa ifade verdi. İfade işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu’nda biyolojik örnekleri alındı.

SAÇ ÖRNEĞİNDE KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Sabah gazetesinden Halit Turan’ın haberine göre, Adli Tıp Kurumu’nun yaptığı incelemeler sonucunda Güney’in saç örneklerinde kokain bulgularına rastlandı. Raporda, kokain ve onun vücutta parçalanmasıyla oluşan benzoilekgonin maddesinin tespit edildiği belirtildi.

Benzoilekgonin, kokain kullanımından sonra vücutta oluşan temel metabolit olarak biliniyor. Adli ve bilimsel değerlendirmelerde bu maddenin testlerde pozitif çıkması, kişinin kokain kullandığını kesin olarak ortaya koyan bir bulgu olarak kabul ediliyor.