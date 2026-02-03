Galatasaray’da sezon planlaması kapsamında Yusuf Demir’in geleceğiyle ilgili beklenen karar alındı. Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, genç isimle yollar ayrılıyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, 22 yaşındaki Yusuf Demir’in sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor. Sezon sonunda kontratı sona erecek futbolcunun tüm alacakları ödenecek.

Daha önce lisansının askıya alınması gündeme gelmişti, ancak yönetim son değerlendirmede bu seçeneği rafa kaldırarak doğrudan fesih kararını ön plana çıkardı.

RAPID WIEN'E GİDİYOR

Öte yandan, Rapid Wien Yusuf Demir için teklif yaptı. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre iki taraf arasında anlaşmanın çok yakın olduğu belirtiliyor.

GALATASARAY'DA BEKLENİLENİ VEREMEDİ

Sarı-kırmızılı ekiple, 2 sezonda 26 maça çıkan Yusuf, 2 gol ve 2 asistlik katkıda bulundu; Galatasary'da beklenilen etkiyi yaratamadı.



