Suudi Arabistan futbolunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Al Hilal’in çoğunluk hissesi el değiştirdi.

DEV SATIŞ RESMEN AÇIKLANDI

The Athletic'in haberine göre; Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF), Al Hilal’deki yüzde 70’lik hissesini Kingdom Holding Company’ye sattı.

Anlaşmaya göre kulübün toplam değerinin 1.4 milyar Suudi Riyali olduğu belirtildi. Bu rakam yaklaşık 276 milyon sterlin ve 373 milyon dolar seviyesine denk geliyor.

YENİ SAHİBİ PRENS OLDU

Al Hilal’i satın alan Kingdom Holding Company’nin, Suudi Arabistan kraliyet ailesi üyesi ve iş insanı Alwaleed Bin Talal tarafından yönetildiği açıklandı.

Bu gelişmeyle birlikte ülkenin en büyük kulüplerinden biri özel yatırım grubunun kontrolüne geçmiş oldu.

YILDIZLARLA DOLU KADRO

Al Hilal, Suudi Pro Lig’de en güçlü kadrolardan biri olarak gösteriliyor.

TakımdaKarim Benzema, Darwin Nunez, Ruben Neves ve Kalidou Koulibaly gibi önemli isimler bulunuyor. Teknik direktörlük görevini ise Simone Inzaghi yürütüyor.

Ayrıca sezon başında 22 milyon Euro'luk dev bonservis bedeli karşılığında Fenerbahçe'den transfer olan 20 yaşındaki genç stoper Yusuf Akçiçek de Al Hilal forması giyiyor.