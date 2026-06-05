Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Iğdır / Akay Aktaş / Yeniçağ



Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından 17 Mayıs tarihinde İzmir’de düzenlenen “2026 Sezonu U16 Türkiye Yürüyüş Şampiyonası”nda Iğdır rüzgârı esti. Şampiyonada üstün bir performans sergileyen Iğdırlı sporcumuz Muhammet Can Kızılkurt, rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu ve altın madalyayı kazandı.

İL MÜDÜRÜ RECAİ ŞAHİN’DEN MAKAMDA TEBRİK

Elde edilen bu tarihi ve anlamlı başarının ardından, Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Recai Şahin, şampiyon atlet Muhammet Can Kızılkurt’u ve arkasındaki büyük emeğin sahibi olan antrenörlerini İl Müdürlüğünde ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Müdürü Şahin, Iğdır’a bu gururu yaşatan genç sporcuyu ve teknik heyeti tebrik etti. Şahin, Iğdır’da gençlerin spora kazandırılması ve atletizm branşında bu seviyede başarılar elde edilmesinin şehir adına çok önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayarak, başarılı sporcuya hediyelerini takdim etti ve başarılarının katlanarak devam etmesini diledi.

İzmir’den altın madalyayla dönen Muhammet Can Kızılkurt ve antrenörleri ise desteklerinden dolayı İl Müdürü Recai Şahin’e teşekkür ederek, önümüzdeki organizasyonlarda da Iğdır’ı en iyi şekilde temsil etme sözü verdiler.