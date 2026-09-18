Kaynak: İHA

Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Kıbrıs Gazisi Mehmet Şengül, güvenlik ve 112 acil servis ekiplerinin desteğiyle yürüyüşü sağlık aracında tamamladı.

Bartın Valiliği tarafından İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri’nde verilen kahvaltıyla başlayan kutlama programı, Hükümet Caddesi’ne doğru gerçekleştirilen coşkulu yürüyüşle sürdü. Vali Vekili Muhittin Gürel, Jandarma Alay Komutanı Albay Mehmet Baykal, il protokolü, askerler ve gazilerin Türk bayrakları ve kahramanlık türküleri eşliğinde ilerlediği kortejde duygu dolu anlar yaşandı.

EKİPLERİN BİNME TEKLİFİNİ ÖNCE KABUL ETMEDİ

Yürüyüş sırasında bastonuna ve eşine tutunarak ilerlemeye çalışan Gazi Mehmet Şengül'ün yorulduğunu fark eden görevli bir trafik polisi ile 112 personeli duruma hemen müdahale etti. Gazinin yanına giderek ambulansla devam etmesini teklif eden ekiplerin bu davranışına ilk anda olumsuz yanıt veren ve yola yürüyerek devam etmek isteyen gazi, eşinin araya girmesiyle ikna oldu. Daha önce kalçasından sakatlandığı öğrenilen kahraman gazinin duruşu ve ekiplerin hassasiyeti vatandaşlardan büyük takdir topladı.