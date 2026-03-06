Yüksek enflasyon ve ekonomik krizin arttığı Türkiye’de erken seçim çağrıları da yüksek bir sesle dile getirilmeye devam ediyor. Son dönemde siyasi ve gazetecilere yönelik tutuklamaların da artması, hem yurttaşlar tarafından hem de muhalefet kanadından tepkiyle karşılanıyor.

Anket şirketleri ise, erken seçim çağrılarının artması sonrası olası bir seçim için vatandaşların nabzını yoklamaya devam ediyor.

Gündemar Araştırma Şirketi, “Cumhurbaşkanı Seçimi” başlıklı anketinde AKP’nin adayının Selçuk Bayraktar olması halinde muhalefetteki potansiyel adaylarla bir anket çalışması yaptı.

21-24 Ocak 2026 tarihleri arasında yapılan ankette, Selçuk Bayraktar’a karşı, CHP lideri Özgür Özel, cezaevinde tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş aday gösterildi.

EN YÜKSEK OYU MANSUR YAVAŞ ALDI

“Cumhurbaşkanı Seçimi - 2. Tur Karşılaştırmalı Sonuçlar” anketinde Selçuk Bayraktar’a karşı en yüksek oyu Mansur Yavaş aldı.

Mansur Yavaş, %61,16 oranında oy alırken, Selçuk Bayraktar ise %38,84 oranında oy aldı.

İşte anket sonuçlarının tamamı:

Mansur Yavaş: %61,16

Selçuk Bayraktar: %38,84

Ekrem İmamoğlu: %59,26

Selçuk Bayraktar: %40,74

Özgür Özel: %57,85

Selçuk Bayraktar: %42,15