Muğla’nın Menteşe ilçesinde bir öğrenci yurdunda yaşanan olay, üzüntüye neden oldu. Yurdun penceresinden düşen üniversite öğrencisi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, Kötekli Mahallesi’nde bulunan KYK Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdu’nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Programı 2’nci sınıf öğrencisi İsmail Caymaz, yurdun 4’üncü katındaki pencereye çıktı.

Durumu fark eden arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bir yandan genci ikna etmeye çalışırken, diğer yandan olası bir düşmeye karşı önlem aldı.

AFAD ekipleri tarafından kurulan şişme hava yatağına rağmen, yaklaşık 15 metre yükseklikten düşen Caymaz zemine çarparak ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.