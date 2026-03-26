Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan bir öğrenci yurdunda yaşanan olay, çevrede büyük paniğe neden oldu. Pencereye çıkan bir genç, ekiplerin tüm çabalarına rağmen kendisini boşluğa bıraktı.

Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdu’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre bunalıma giren bir genç, yurdun penceresine çıkarak atlayacağını söyledi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ve yurt görevlileri, hemen yetkililere haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bir yandan genci ikna etmeye çalışırken, diğer yandan olası bir düşmeye karşı önlem aldı.

İtfaiye ekipleri tarafından yurt bahçesine kısa sürede hava yastığı kuruldu. Ancak ikna edilemeyen genç, bir süre sonra kendisini aşağı bıraktı. Açılan hava yastığının üzerine düşen genç, büyük bir faciadan kurtuldu.

Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekipleri, yaralı gence ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan gencin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.