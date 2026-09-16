Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Sinem Çetintaş, kaldığı öğrenci yurdunda rahatsızlandı. Çetintaş'ın durumunu fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

Yurtta acı son: Üniversiteli Sinem kurtarılamadı - Resim : 1

İhbar üzerine yurda sağlık ekipleri sevk edildi. Çetintaş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çetintaş, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

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Sinem Çetintaş’ın cenazesinin, otopsi işlemlerin ardından memleketi Gaziantep'e gönderileceği belirtildi.