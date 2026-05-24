Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, iş dünyasının ve gayrimenkul ortaklıklarının uzun süredir beklediği Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği resmi olarak yayımladı. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO) ve emeklilik fonları hariç yatırım fonlarının taşınmaz gelirlerine yönelik getirilen "yüzde 50 kâr dağıtım zorunluluğu", bu tebliğle birlikte yoruma yer bırakmayacak şekilde net kurallara bağlandı.

KÂR DAĞITIM ŞARTINDA ZARAR VE GİDER KRİTERİ NETLEŞTİ

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yapılan önceki değişiklikle, GYO’ların vergi istisnasını kaybetmemeleri için taşınmazlardan sağladıkları kazançların en az yarısını belirli bir süre içinde kâr payı olarak dağıtması zorunlu kılınmıştı. Bakanlıktan edinilen bilgilere göre, yeni tebliğle şu kritik başlıklar örneklerle karara bağlandı:

Net Kazanç Hesabı: Taşınmazlardan elde edilen kazançlar hesaplanırken, bu faaliyetlere ilişkin tüm ortak genel giderler ve amortismanlar adil şekilde dağıtılacak.

Zarar Durumu: Taşınmaz faaliyetlerinin ya da şirketin toplam bilançosunun zararla sonuçlanması durumunda, şirketlerden kâr dağıtım şartı aranmayacak.

Avans Kâr Payı: Şirketlerin dönem içinde dağıttığı avans kâr payları da yüzde 50’lik yasal dağıtım zorunluluğu hesabına dahil edilebilecek.

İSTİSNALARDA "FAALİYET" VE "İŞLEM" AYRIMI GELDI

Yeni düzenleme, vergi istisnalarının kâr ve zarar dengesine göre nasıl hesaplanacağına da radikal bir standart getirdi. Buna göre vergilendirme süreçleri iki ana gruba ayrıldı:

Faaliyet Esaslı İstisnalar (Bütünsel Değerlendirme): Teknoloji geliştirme bölgeleri, serbest bölgeler veya yurt dışı şube kazançları gibi belirli bir sahaya özgülenen istisnalarda tüm projeler bütün olarak ele alınacak. Aynı faaliyet kapsamındaki bir projeden doğan zarar, diğer projenin kazancından düşülebilecek.

İşlem Esaslı İstisnalar (Ayrı Değerlendirme): Taşınmaz satış kazancı veya iştirak hissesi satış kazancı gibi işlemlerde ise her hamle tek tek değerlendirilecek. Bir taşınmaz satışından doğan kâr istisnaya tabi olurken, başka bir taşınmaz satışından doğan zarar bağımsız bir işlem olarak ayrıca kayıtlara geçecek.

Maliye Bakanlığı Yeni Kurumlar Vergisi İstisna Modeli:

YATIRIM TEŞVİK BELGELERİNDEKİ "REVİZYON" TEREDDÜTLERİ BİTİRİLDİ

Tebliğin iş dünyasını yakından ilgilendiren bir diğer önemli maddesi ise yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulamasında yatırım teşvik belgelerine yönelik oldu. Mevcut yasada, asgari kurumlar vergisinden düşülecek yatırıma katkı tutarlarında 2 Ağustos 2024 tarihi milat kabul ediliyordu. Bu tarihten sonra teşvik belgelerinde yapılan revizelerle ortaya çıkan tutar artışları asgari vergi hesabına dahil edilmiyordu.

Yeni tebliğ, bu tarihten önce belge alıp sonrasında zorunlu revizyona giden mükelleflerin tereddütlerini tamamen ortadan kaldırdı. Şirketler artık, 2 Ağustos 2024 öncesindeki yatırıma katkı tutarını dikkate alarak veya belgedeki değişim oranlarını birebir yansıtacak şekilde bir oranlama yaparak muafiyetlerini hatasız hesaplayabilecekler. Ayrıca geçici vergi uygulamalarına "dördüncü geçici vergilendirme dönemi" ibaresi resmen eklendi.