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Kaynak: AA

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girdiği ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabileceği TR-YÖS/2, Türkiye'de 15 ilde, yurt dışında 22 ülkede toplam 46 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınav için 49 bina ve 239 salon kullanıldı.

Türkiye'nin uluslararası öğrenci politikası açısından önem taşıyan sınav, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde düzenlendi.

Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi ile Temel Matematik Testi uygulandı. Sayısal Yetenek Testi'nde 40, Temel Matematik Testi'nde 40 sorunun yer aldığı sınavda, adaylara 100 dakika cevaplama süresi verildi.

Sonuçlar, 5 Kasım'da açıklanacak ve sınavın geçerliliği yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl olacak.