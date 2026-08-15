Her yıl dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan yabancıların deneyimlerini değerlendiren InterNations, yurt dışında yaşamak isteyenler için en cazip ülkeleri açıkladı.
Yurt dışında yaşamak isteyenler bu ülkeleri seçiyor: Türkiye'nin yeri gündem oldu
InterNations'ın yayımladığı yeni araştırmada, kendi ülkesi dışında yeni bir hayat kurmak isteyenler için en cazip ülkeler belli oldu. Yaşam kalitesi, kariyer fırsatları ve sosyal yaşam gibi kriterlerin değerlendirildiği listede Türkiye'nin sıralaması da dikkat çekti.Kaynak: Diğer
Araştırmada; yaşam maliyeti, kariyer fırsatları, sağlık sistemi, güvenlik, sosyal yaşam, yerel halka uyum ve genel yaşam memnuniyeti gibi birçok kriter dikkate alındı.
Hazırlanan listede dünyanın farklı bölgelerinden ülkeler ilk sıralarda yer alırken, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika'dan dikkat çeken ülkeler öne çıktı.
İşte kendi ülkesi dışında yeni bir hayat kurmak isteyenlerin en çok tercih ettiği 10 ülke...
1. Panama
2. Meksika
3. Tayland
4. Birleşik Arap Emirlikleri
5. Brezilya
6. İspanya
7. Singapur
8. Portekiz
9. Malezya
10. Lüksemburg
Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti
InterNations'ın hazırladığı araştırmada Türkiye ise listenin 29. sırasında yer aldı. Araştırmaya göre Türkiye, özellikle iklimi, yaşam maliyeti, kültürel çeşitliliği ve sosyal yaşamıyla öne çıkarken, genel sıralamada 29'uncu sırada kendine yer buldu.