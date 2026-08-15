Yurt dışında yaşamak isteyenler bu ülkeleri seçiyor: Türkiye'nin yeri gündem oldu

Hazırlanan listede dünyanın farklı bölgelerinden ülkeler ilk sıralarda yer alırken, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Latin Amerika'dan dikkat çeken ülkeler öne çıktı.

İşte kendi ülkesi dışında yeni bir hayat kurmak isteyenlerin en çok tercih ettiği 10 ülke...