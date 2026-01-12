Yurt dışı ürünlerindeki siparişlerde başka siteler arasında fiyat uçurumları sosyal medyanın en çok tartışılan konusu oldu.

FİYAT FARKLILIKLARI GÜNDEM OLDU

Türkiye'de tüm ürünlere gümrük vergisi getirilmesinin ardından ise fiyat farklılıkları daha da fazla olmaya başladı. Bu da pratikte, ucuz fiyatlı ürünleri yurt dışından sipariş vermenin fiyat avantajını ortadan kaldırdı.

Uzun süredir uygulanan ve 30 Euro altındaki siparişlerin gümrük vergisinden muaf tutulmasını sağlayan düzenleme ile piyasada rekabeti artırdı. TEMU'da 59,92 TL'ye satılan ürünün, Hepsiburada'da 2.402,90 TL'ye yükselmişti.

Ancak internet alışverişlerinin yapıldığı uygulamalarda ürünlerdeki fiyat farklılığı ise sosyal medyanın konusu olmuştu.

HÜKÜMETİN ÖNLEMİ YETERSİZ

Buna dair ise hükümet Ocak 2026 itibarıyla 30 Euro altındaki siparişlerin gümrük vergisinden muaf tutulmasını sağlayan düzenlemeyi kaldırdı. Yeni karara göre; ürünün fiyatı 1 Euro bile olsa, yurtdışından gelen tüm bireysel siparişler artık gümrük vergisine tutulacak.

Fakat hükümetin sitelerdeki fiyat uçurumuna dair bir hamleye geçmemesi ise tepki topladı. Son günlerdeki fiyat farklılıklarına sosyal medyadan pek çok vatandaş tepki gösteriyor. Onlardan bazıları ise şu şekilde oldu:

REMZİ ÖZDEMİR: GİT AL GEL DAHA UCUZ!

Ekonomist Remzi Özdemir, bu duruma dair bir fotoğraf alıntılayarak, şu ifadeleri kullandı:

"18 Eylül 2025'de fiyatı 2 bin 899 TL olan bir ürünün fiyatı 3,5 ayda yüzde 258 artarak 10 bin 384 liraya yükseldi. Aynı ürün Almanya'da 60 euro. Pegasus ile Almanya 4 bin TL. Git al gel daha ucuz! Türkiye, körlerin tuttuğunu kazıkladığı ülke haline geldi..."