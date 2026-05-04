Cumhurbaşkanı ve 29. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kurulacak.

2023 seçimlerinde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için, 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturulmuştu.

Yurt dışında kullanılan oyların 2023 seçimlerine etkisi oldukça fazlaydı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yurt dışında oyların yüzde 57,5'ini almış, Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 39,6’da kalmıştı.

Yurtdışı oylar Ankara İl Seçim Kurulu’na bağlıyken bunun değişeceği iddiası gündeme geldi.

Eski Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olan İYİ Parti GİK üyesi ve İYİ Parti Genel Merkez Hukuk ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Osman Kaçmaz gözden kaçan bir uyarıda bulundu.

Erken seçimin 2027 yılında yapılabileceğinin hem muhalefet hem de iktidar tarafından dillendirildiği bir dönemde erken seçime çok az bir sürenin kaldığının altını çizmek gerekiyor.

Osman Kaçmaz, erken seçim için “Haziran 2027” tarihini verirken yurtdışı oylarla ilgili ise şu uyarıyı yaptı:

“Yurt dışında kullanılan oylar bugün Ankara İl Seçim Kurulu ve tek bir ilçe seçim kuruluna bağlıyken, bunu 10 ilçe seçim kuruluna çıkarma niyetindeler. Sebebini bilmiyorum, ancak iyi niyetli görünmüyorlar. Mutlaka bir nedeni vardır, yakında görürüz.”

Bu uyarı neden önemli?

YURTDIŞI OYLAR NASIL KORUNUYOR?

Öncelikle yurtdışı oyların nasıl muhafaza edildiğini anlayalım.

Yurtdışında kullanılan oylar, Türkiye’ye mühürlü çuvallar içinde gönderilene kadar odalarda saklanıyor. Bu odaların kapılarına, siyasi partiler ayrı ayrı kilit takabiliyor. Siyasi partilerin üyeleri gelmeden oda açılmıyor.

Yurtdışı oylar uçakla Türkiye’ye getiriliyor ve İstanbul Havalimanı’nda özel bir odada saklanıyor. Odanın kapısına 7 kilit vuruluyor.

Yurtdışı oylar, önceki seçimlerde, seçim günü parti temsilcilerinin katılımıyla Yüksek Seçim Kurulu’nun gözetiminde Ankara Ticaret Odası’nda sayılmıştı.

Seçimin kaderini belirleyecek olan oylar eğer iddia edildiği gibi dağıtılırsa bunun takibi nasıl yapılacak, merak konusu…