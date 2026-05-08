Edirne’nin Keşan ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Keşan-Malkara kara yolu üzerindeki Dr. Sadık Ahmet Köprülü Kavşağı’nda şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan incelemede, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları öne sürülen A.A., H.K., S.Ç. ve M.G. isimli 4 FETÖ/PDY şüphelisi ile organizatör olduğu belirtilen K.O. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.