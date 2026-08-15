Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticaretiyle mücadele kapsamında kritik bir operasyona imza attı.
Sürdürülen ortak takipler sonucunda, Gaziantep üzerinden kargo vasıtasıyla yurt dışına gönderilmesi planlanan sevkiyatın adresi belirlendi. Ekiplerin düzenlediği baskında, sanayi tipi mutfak gereçlerinin iç bölmelerine yerleştirilmiş halde 400 bin adet Captagon hap bulundu.
Uyuşturucu maddelere el koyan güvenlik güçleri, kaçakçılıkla bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 2 zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler hakkındaki adli sürecin devam ettiği bildirildi.